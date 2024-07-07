Aslı Enver’in Kızı Elay 1 Yaşında: İyi Ki Geldin

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022’de nikah masasına oturan güzle oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz’da da kızı Elay’ı dünyaya getirmişti. Aslı Enver’in kızı 1 yaşına bastı.

“İYİ Kİ GELDİN”

Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Enver, Elay'ın 1 yaş kutlamasından kareleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına The Temptations grubunun "My Girl" şarkısını ekleyen ünlü oyuncu, "Bu şarkı benden sana canım kızım... İyi ki geldin" ifadelerini kullandı. Aslı Enver, sözlerine "Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında. Bile" diye devam etti.

"İYİ Kİ'LERİN EN İYİ Kİ'Sİ"

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Berkin Gökbudak ise Enver'e "Benim de benim de... İyi ki'lerin en iyi ki'si" yorumunu yaptı.