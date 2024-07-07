2 Gün Önce Dağılmışlardı... Köfn Grubunun Solisti Tek Başına Sahneye Çıktı

Müzik listelerinin zirvesinde yer alan Köfn grubundan 2 gün önce hayranlarını üzen bir haber geldi. Grup üyeleri kariyerlerine solo olarak devam etme kararı aldı.

Ünlü müzisyenlerin, birlikte yeni proje üretmeyeceği; sadece konser verecekleri belirtildi. Etil'in bir süre yurt dışında yaşayacak olmasının, KÖFN'ün dağılma kararında etkili olduğu öğrenildi. Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, sosyal medyada da takipleşmeyi bıraktı.

Ayrılığın ardından Salman Tin, bir mekanda ilk solo konserini vererek sevilen şarkılarını tek başına seslendirdi.

O anları ünlü oyuncu Pelin Akil sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.