Ebru Gündeş'in Hiç Görüşmediği Kız Kardeşi Ortaya Çıktı: Benzerlikleri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ebru Gündeş'in babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi ortaya çıktı. Gündeş'in hiç görüşmediğinin bilindiği kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'nın Gündeş ile olan benzerliği sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Bazı kullanıcılar benzediklerini düşünse de bazıları ise bir benzerlik göremedi.

İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça...