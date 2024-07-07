Güzelliğinin Sırrını Su İçmeye Bağlamıştı... Özge Ulusoy'un Estetik Kliniği Çıkışı Panik Anları: Yakın Çekim Yapmayın!

'Estetik' haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen 41 yaşındaki tescilli güzel Özge Ulusoy, bir güzellik merkezi çıkışı objektiflere yansıdı.

Güzellik merkezinde yaptırdığı işlem sonrası Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'ye yemeğe giden Özge Ulusoy, basın mensuplarına verdiği ilginç tepkisiyle dikkat çekti.

'YAKIN ÇEKİM YAPMAYIN'

Özge Ulusoy, "Lütfen yanıma gelip, yakından çekmeyin. Yüzümde işlem var" sözleriyle muhabirlerden ricada bulundu.

41 yaşındaki tescilli güzel, Haziran 2021'de yaptığı açıklamada, "Yüzümde burnum dışında bir estetiğim yok. Onu da her yerde söylüyorum zaten" ifadelerini kullanmıştı. Burun dışında hiçbir operasyon geçirmediğini ifade eden ünlü isim güzellik ve gençlik sırrının bol su içmek olduğunu söylemişti.

