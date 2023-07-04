Aslı Enver anne oldu: İşte kızının ismi...

Kısa bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak'la dünyaevine giren Aslı Enver'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, dün akşam anne oldu.

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Aslı Enver anne oldu: İşte kızının ismi... - Resim: 1

Rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la nikah masasına oturdu.

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Aslı Enver anne oldu: İşte kızının ismi... - Resim: 2

Nikah sonrası hamile olduğunu duyuran ve bir kız bebek bekleyen Enver'den güzel haber geldi.

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Aslı Enver anne oldu: İşte kızının ismi... - Resim: 3

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu. 

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Aslı Enver anne oldu: İşte kızının ismi... - Resim: 4

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.

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