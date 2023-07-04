Aslı Enver anne oldu: İşte kızının ismi...
Kısa bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak'la dünyaevine giren Aslı Enver'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, dün akşam anne oldu.
Rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la nikah masasına oturdu.
Nikah sonrası hamile olduğunu duyuran ve bir kız bebek bekleyen Enver'den güzel haber geldi.
Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu.
İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.