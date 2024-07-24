Arka Sokaklar'da Yaprak Dökümü! Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti

Eylül ayında 19. sezonuyla ekranlara dönecek olan fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da yaprak dökümü devam ediyor. Peş peşe ekibe veda eden oyuncular ve yönetmenin ardından "Arda Atik" karakterini canlandıran Tunç Oğuz da diziden ayrıldı.

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Arka Sokaklar'da Yaprak Dökümü! Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti

Kanal D ekranlarında 19. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan fenomen dizi Arka Sokaklar'da vedalar sürüyor. D Media‘nın yapımcılığını üstlendiği dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz‘un ardından dizide 14 yıldır keskin nişancı "Arda Atik" rolüne hayat veren oğlu Tunç Oğuz da projeye veda etti.

Arka Sokaklar'da Yaprak Dökümü! Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti - Resim : 1

Tunç Oğuz, sosyal medya hesabından Arka Sokaklar ekibine teşekkür ederek şu mesajı paylaştı:

“Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip. 19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin."

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