A.B.İ Dizisinde Peş Peşe Ayrılık! Dizi Başlamadan Kriz Çıktı

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde yer aldığı A.B.İ dizisi, yayın hayatına başlamadan ciddi krizlerle gündeme geldi. Senarist ve görüntü yönetmeninin ayrılığının ardından, İmirzalıoğlu’nun deneme çekimlerini beğenmeyip yönetmeni değiştirdiği iddiası sektörde büyük yankı uyandırdı.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan A.B.İ dizisi, yapım sürecinde yaşanan sorunlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Melih Özyılmaz projeden ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından görüntü yönetmeni Burak Kanbir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla projeyle ilişiğini kestiğini belirtti.

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI GÜNDEMDE

Diziye ilişkin en çarpıcı iddia ise Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ tarafından ortaya atıldı. Üstündağ’ın açıklamasına göre, yapılan deneme çekimleri başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu tarafından beğenilmedi.

Taylan Biraderler’in yönettiği çekimlerin ardından kuliste memnuniyetsizliklerin dile getirildiği, İmirzalıoğlu’nun tepkileri üzerine yönetmen değişikliğine gidildiği iddia edildi.

“KENAN İSTEDİ, YÖNETMEN DEĞİŞTİ” İDDİASI

Mehmet Üstündağ programdaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Taylan Biraderler deneme çekimlerini yapıyor ancak Kenan beğenmiyor. Homurdanmalar başlıyor, mobing tarzı konuşmalar yapılıyor. Sonunda Kenan istedi ve yönetmen değişti. En yakın arkadaşı Cem Karcı projeye dahil edildi.”

Bu iddia, dizi sektöründe büyük yankı uyandırırken yapım şirketinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GÖZLER DİZİNİN SET SÜRECİNDE

Yaşanan ayrılıkların ardından dizinin set sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu. A.B.İ ekibinin yeni kadro ile yeniden yapılanmaya gidip gitmeyeceği, dizinin yayın takvimini etkileyip etkilemeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Kenan İmirzalıoğlu
