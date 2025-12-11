Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı! Bir Karakter Daha Diziye Geri Dönüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bir süredir düşüş yaşarken, yapımcılar çareyi eski karakterleri geri döndürmekte buldu. İddialı yapımın kadrosuna önceki sezonlarda yer alan ve sevilen karakterler dönmeye devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Çimen’e hayat veren Selin Türkmen ve yakında ekibe dahil olacak Yiğit Kirazcı’nın ardından bir oyuncu daha iddialı diziye geri dönecek.

TRT'DEN KIZILCIK ŞERBETİ'NE

Dizinin İmam İlhami’si Fatih Gühan, Nursema (Ceren Karakoç) için fenomen diziye gelecek. Gühan şu sıralarda TRT tabii’nin “Beklenen Mehdi” dizisinde “Sadık” karakterine hayat veriyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş