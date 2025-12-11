Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı! Bir Karakter Daha Diziye Geri Dönüyor

Çimen’e hayat veren Selin Türkmen ve yakında ekibe dahil olacak Yiğit Kirazcı’nın ardından Kızılcık Şerbeti'ne eski karakterlerden biri daha dönüyor. Kan kaybetmeye başlayan dizi, sevilen karakterlerden İmam İlhami'yi de yeniden hikayeye katacak.

Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı! Bir Karakter Daha Diziye Geri Dönüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bir süredir düşüş yaşarken, yapımcılar çareyi eski karakterleri geri döndürmekte buldu. İddialı yapımın kadrosuna önceki sezonlarda yer alan ve sevilen karakterler dönmeye devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Çimen’e hayat veren Selin Türkmen ve yakında ekibe dahil olacak Yiğit Kirazcı’nın ardından bir oyuncu daha iddialı diziye geri dönecek.

Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı! Bir Karakter Daha Diziye Geri Dönüyor - Resim : 1

TRT'DEN KIZILCIK ŞERBETİ'NE

Dizinin İmam İlhami’si Fatih Gühan, Nursema (Ceren Karakoç) için fenomen diziye gelecek. Gühan şu sıralarda TRT tabii’nin “Beklenen Mehdi” dizisinde “Sadık” karakterine hayat veriyor.

Star TV Son Noktayı Koydu: Fenomen Dizinin Fişi Çekildi! Final YapıyorStar TV Son Noktayı Koydu: Fenomen Dizinin Fişi Çekildi! Final YapıyorMagazin
NOW TV İddialı Dizinin Fişini Çekti! Beklenmedik Final KararıNOW TV İddialı Dizinin Fişini Çekti! Beklenmedik Final KararıMagazin

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Dizi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun' Lakaplı Ünlü Oyuncusu Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Hastanede
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Ünlü Oyuncu Tuğba Melis Türk Umre’ye Gitti! Tesettürlü Hali Sosyal Medyada Olay Oldu Ünlü Oyuncunun Tesettürlü Hali Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi
Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı! Bir Karakter Daha Diziye Geri Dönüyor Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı
Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Cevdet Yılmaz'a Emanet Cumhurbaşkanlığı Vekaleti Cevdet Yılmaz'a Emanet
Sahte E-İmza Soruşturmasında 123 Sanıklı İddianame Kabul Edildi Sahte E-İmza Soruşturmasında 123 Sanıklı İddianame Kabul Edildi
UEFA'den Türk Hakem Halil Umut Meler'e Atama UEFA'den Halil Umut Meler'e Atama