Ünlü Oyuncu Tuğba Melis Türk Umre’ye Gitti! Tesettürlü Hali Sosyal Medyada Olay Oldu

Tesettürlü haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, Umre ziyaretindeki duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü model, adının babaannesinin Umre’de koyduğunu açıklayınca takipçilerini duygulandırdı.

Oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulundu. Kariyerinin başından bu yana güzelliği ve ekran projeleriyle dikkat çeken ünlü isim, manevi yolculuğuna dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI: “ŞÜKÜRLER OLSUN”

2001 yılında çocuk kategorisinde başladığı modellik serüvenini, 2011 Best Model of Türkiye birinciliğiyle taçlandıran Tuğba Melis Türk, Umre ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. Tesettürlü görüntüleriyle beğeni toplayan ünlü isim paylaşımına, “Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin.” notunu düştü.

İSMİNİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Türk, yaptığı bir diğer paylaşımda isminin babaannesinin Umre ziyaretinde konulduğunu söyledi. Ünlü isim, duygu dolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli babaannem adımı yıllar önce Umre’de koymuş. ‘Allah’ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun’ demiş. Ben de buradan ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde sonsuz sevginle yaşıyorsun babaannem. Nur içinde yat.”

TESETTÜRLÜ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Tuğba Melis Türk’ün Umre kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçilerinden,
“Rabbim ibadetini kabul etsin”, “Allah senden razı olsun”, “Allah mübarek etsin”
şeklinde binlerce yorum geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

