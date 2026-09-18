Zaman Stratonikeia'da Durdu: Roma Hamamı Kazısından 1900 Yıllık Çocuk Ayak İzleri Çıktı

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Anadolu topraklarının zengin tarihi, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran eşsiz bir keşfe daha ev sahipliği yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve gladyatörler şehri olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde sürdürülen arkeolojik çalışmalarda zamana meydan okuyan bir buluntuya ulaştı. Farklı medeniyetlerin izlerini harmanlayan tarihi kentte, yaklaşık bin 900 yıl önce yaşamış üç çocuğun çamur üzerine bıraktığı ve zamanla taşlaşan ayak izleri keşfedildi.

Uzmanlar, bu keşfin antik dönem insanlarının günlük yaşantısına ışık tutan çok nadir bir bulgu olduğunu belirtiyor.

ROMA HAMAMININ HAVUZ BÖLÜMÜNDE KAZILAR TAMAM

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve uzman ekibi, antik kentin batı caddesinin hemen yanında konumlanan tarihi Roma Hamamı kompleksinde yoğun bir çalışma yürüttü. Spor alanı (palaestra), giriş bölümündeki soyunmalık (apodytorium) ve içerisinde havuzların yer aldığı soğukluk (frigidarium) bölümlerinde titizlikle yürütülen çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi.

Bu yıl itibarıyla hamamın frigidarium (soğukluk) bölümündeki kazıların başarıyla tamamlandığını açıklayan Prof. Dr. Söğüt, yapının mimari ihtişamını gözler önüne seren nişleri ve havuz çevrelerini ortaya çıkardıklarını ifade etti.

ANTİK DÖNEMDEKİ YIKILDIĞI HALİYLE BULUNDU

Yapılan incelemelerde devasa Roma yapısının antik dönemde büyük bir yıkıma uğradığı, çatıyı ve üst örtüyü oluşturan mimari yapı malzemelerinin o gün çöktüğü haliyle korunduğu tespit edildi. Alanda yürütülen hassas temizlik çalışmaları sırasında ise frigidarium zemininde üç farklı çocuğa ait ayak izlerine rastlandı.

Tarihi anıtsal yapıların gölgesinde saklı kalan bu insani izler, Stratonikeia’nın sadece devasa mermer bloklardan ibaret olmadığını, binlerce yıl önce burada çocukların koşturduğu canlı bir sosyal yaşamın bulunduğunu kanıtladı.

Kaynak: İHA