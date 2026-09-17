Eurovision’da İsrail Çatlağı Büyüyor: 7 Kez Şampiyon Olan İrlanda da Katılmayacak

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Avrupa'nın en prestijli müzik organizasyonu olan Eurovision Şarkı Yarışması, siyasi tartışmaların ve boykot kararlarının gölgesinde kalmaya devam ediyor.

Hollanda'nın ardından İrlanda da İsrail'in katılımı nedeniyle 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı. Böylece iki güçlü ülke, üst üste ikinci kez organizasyonu protesto etmiş oldu.

'KATILMAMIZ DOĞRU DEĞİL'

Eurovision'a katılmama kararına ilişkin açıklama yapan İrlanda yayın kuruluşu RTE, "RTE, Gazze'deki korkunç ve devam eden can kayıpları ile çok sayıda sivilin hayatını riske atan insani krizin devam etmesi nedeniyle İrlanda'nın katılımının doğru olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı. RTE ayrıca, uluslararası gazetecilerin bölgeye erişiminin engellenmeye devam etmesinden derin endişe duyduklarını belirtti.

İrlanda, 1970 ile 1996 yılları arasında yarışmayı 7 kez kazanarak İsveç ile birlikte yarışmayı en fazla kazanan ülke konumunda bulunuyor.

'YARIŞMA ARTIK TARAFSIZ DEĞİL'

Hollanda yayın kuruluşu AVROTROS ise 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıklamış, yarışmaya katılan bir ülke geniş çaplı bir askeri çatışmanın içinde yer almaya devam ettiği sürece yarışmanın artık tarafsız olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmişti.

KATILIM 2003 YILINDAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle İspanya, İrlanda, Hollanda, İzlanda ve Slovenya tarafından boykot edilmişti. Boykot nedeniyle bu yılki yarışmaya katılım, 2003 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmiş, yarışma 35 ülkenin katılımıyla yapılmıştı. Final gecesinde sadece 25 ülke yarışmıştı.

YARIŞMA BU YIL KOMŞUDA

Bulgar şarkıcı Darina Yotova'nın, sahne adıyla Dara'nın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2026 Eurovision'u "Bangaranga" adlı şarkısıyla kazandığı belirtilmişti. İlk kez yarışmayı kazanan Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2027 Eurovision Şarkı Yarışması, Burgaz kentinde düzenlenecek. Yarışmanın Büyük Final'i 15 Mayıs'ta Arena Burgas'ta gerçekleştirilecek. Yarı finaller ise 11 ve 13 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak: İHA