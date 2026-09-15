Macklemore’un 'Özgür Filistin' Çıkışı Sonrası Şok Karar! Ed Sheeran Turnesinden Çıkarıldı

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ABD’li rapçi Macklemore, sahnede Filistin’e destek veren açıklamalarının ardından Ed Sheeran’ın ABD turnesinin kalan konserlerinden çıkarıldı. Turnenin organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore’un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını bildirdiğini açıkladı. Macklemore ise kararın ardından yaptığı açıklamada, Filistin konusunda taraf olmanın kendisine maliyetli olduğunu belirterek, “Taraf olmak insana pahalıya mal olabilir. Ancak ezenle ezilen arasında tarafsız kalınamaz” ifadelerini kullandı.

BAZI STADYUMLAR KONSERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYACAK

Rolling Stone’un haberine göre Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore’un kadroda bulunduğu konserleri kabul etmeyeceğini kendilerine ilettiğini açıkladı. Organizasyon şirketi, bu kararın turnenin bazı konserlerinin iptal edilmesine neden olabileceğini ve yüz binlerce dinleyiciyi etkileyebileceğini belirtti. Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararın arkasında New England Patriots ile Gillette Stadium’ın sahibi milyarder Robert Kraft’ın bulunduğunu öne sürdü.

TURNEDEN ÇIKARILMASINDA STADYUM ENGELİ İDDİASI

Rapçi, Ed Sheeran’ın kendisine Kraft’ın telefonla ulaştığını ve Macklemore’un Gillette Stadium’da sahne almasına izin verilmeyeceğini söylediğini aktardı. Macklemore ayrıca Kraft’ın diğer stadyum sahipleriyle de iletişime geçtiğini ve Sheeran’a, kendisinin turnede kalması halinde bazı mekanlarda konser düzenlenemeyeceği yönünde bir ültimatom iletildiğini iddia etti. Messina Touring Group da yaptığı açıklamayla, turnenin ilerleyen tarihlerindeki bazı mekanların Macklemore’un yer aldığı konserlere izin vermeyeceklerini bildirdiklerini doğruladı.

ROBERT KRAFT’TAN 'ANTİSEMİTİK' SUÇLAMASI

Robert Kraft ise daha sonra yaptığı açıklamada, Macklemore’un son performanslarında kullandığı bazı ifade ve görsellerin “Yahudi toplumu açısından incitici ve antisemitik” olduğunu savundu.

MACKLEMORE: 'ÖZGÜR FİLİSTİN'

Macklemore, sahnede yaptığı açıklamalarda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin unutulmadığını belirterek “Özgür Filistin” ifadelerini kullandı. Rapçi, daha sonra Ed Sheeran ile konuyla ilgili “zor” görüşmeler yaptığını söyledi. Sheeran’ın bazı kişilerin “Özgür Filistin” sözlerini ve Filistin bayrağını incitici bulduğunu kendisine aktardığını belirten Macklemore, Filistin’de öldürülen çocuklara kıyasla bu ifadelerin daha rahatsız edici bulunmasının kendisi açısından temel bir görüş ayrılığı oluşturduğunu ifade etti. Macklemore, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“Taraf olmak insana pahalıya mal olabilir. Para, marka anlaşmaları, sponsorluklar, festivaller, özel gösteriler, ilişkiler ve erişim imkânları... Bunların hepsini kaybettim. Ancak ezenle ezilen arasında tarafsız kalınamaz. İsrail’i eleştirmek, Siyonizme karşı çıkmak veya ‘Özgür Filistin’ demek Yahudilere yönelik nefretle bir tutulduğunda, bu Yahudileri korumaz; İsrail’i hesap vermekten korur.”

İsrail-Amerikan Konseyi’nin de 7 Eylül’de Macklemore’un turne kadrosundan çıkarılması için imza kampanyası başlattığı aktarıldı.

FİLİSTİN’E DESTEĞİNİ DAHA ÖNCE DE GÖSTERMİŞTİ

Macklemore, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı tutumunu ilk kez Kasım 2023’te kamuoyuna açık şekilde dile getirmişti. Grammy ödüllü rapçi, Haziran 2024’te Almanya’da verdiği bir konserde de Filistin’e desteğini yineledi. Macklemore, Eylül 2024’te ise aralarında çok sayıda Filistinli sanatçının da bulunduğu “Hind’s Hall 2” adlı parçayı yayımladı. Şarkıdan elde edilen gelirin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına bağışlanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Rolling Stone