Hastalığına Meydan Okudu, 6 Yıllık Hasret Bitti: 35 Bin Hayranı Önünde Celine Dion Efsanesi Yeniden Doğdu

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Dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, uzun süredir mücadele ettiği ve kendisini hayranlarından uzak bırakan nadir nörolojik hastalığına meydan okudu.

Müzik kariyerine mecburi bir ara veren efsanevi ses, tam 6 yıl aradan sonra ilk kez mikrofonu eline aldı. "Celine Dion Paris 2026-2027" turnesinin açılış konseri için Paris Plenitude Arena’yı seçen sanatçı, kendisini özlemle bekleyen 35 bin hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

AÇILIŞI FRANSIZCA KLASİĞİYLE YAPTI

Sony Music tarafından paylaşılan detaylara göre, ünlü sanatçı konserin perdesini Quebec listelerinde bir numaraya kadar yükselen Fransızca klasiği "On ne change pas" ile açtı. Kariyerinin farklı dönemlerine ait en güçlü İngilizce ve Fransızca eserleri seslendiren Dion; "Because You Loved Me", "Dans un autre monde", "Courage" ve "It's All Coming Back to Me Now" gibi zamansız hitlerini söyledi. Ünlü diva ayrıca, bu yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu yeni çalışması "Dansons"a da repertuvarında yer verdi.

OPERA ESTETİĞİ VE DEVASA SAHNE TASARIMI

Konserde sadece vokal performans değil, sahne arkasındaki dev prodüksiyon da büyük beğeni topladı. Ünlü kreatif direktör Willo Perron ve Perron Studios tarafından tasarlanan sahne, opera estetiği ile teatral unsurları bir araya getirdi.

Performans boyunca sürekli şekil değiştiren, açılıp kapanan devasa sahne yapıları, Dion'un müzikal yolculuğundaki farklı dönemleri görsel bir şölene dönüştürdü. Dört bölümden oluşan konserde sanatçıya, son 15 yıldır birlikte çalıştığı müzik direktörü Scott Price yönetimindeki dev orkestra eşlik etti.

'SÖZ VERMİŞTİM, İŞTE BURADAYIM!'

Gözyaşlarının ve coşkunun hakim olduğu gecede Celine Dion, duygusal bir konuşma yaparak hayranlarına seslendi. Yaşadığı zorlu sürece gönderme yapan diva, "Sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım; sizin için, kendim için ve hayat için şarkı söylüyorum" dedi. Seyirciler ünlü sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.

Concerts West, AEG Presents ve Inter Concerts ortaklığında hayata geçirilen bu dev turne, ekim ayı ortasına kadar Paris'te devam edecek. Efsane sanatçı, gördüğü yoğun ilgi üzerine Mayıs 2027'de 10 ek performansla yeniden sahne alacak.

Kaynak: AA