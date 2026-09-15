Hastalığına Meydan Okudu, 6 Yıllık Hasret Bitti: 35 Bin Hayranı Önünde Celine Dion Efsanesi Yeniden Doğdu

Nadir görülen nörolojik hastalığı nedeniyle 6 yıldır müzikten uzak kalan dünyaca ünlü Kanadalı diva Celine Dion, Paris Plenitude Arena'da 35 bin hayranının önünde gerçekleştirdiği büyüleyici konserle sahnelere muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion, uzun süredir mücadele ettiği ve kendisini hayranlarından uzak bırakan nadir nörolojik hastalığına meydan okudu.

Müzik kariyerine mecburi bir ara veren efsanevi ses, tam 6 yıl aradan sonra ilk kez mikrofonu eline aldı. "Celine Dion Paris 2026-2027" turnesinin açılış konseri için Paris Plenitude Arena’yı seçen sanatçı, kendisini özlemle bekleyen 35 bin hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hastalığına Meydan Okudu, 6 Yıllık Hasret Bitti: 35 Bin Hayranı Önünde Celine Dion Efsanesi Yeniden Doğdu - Resim : 1

AÇILIŞI FRANSIZCA KLASİĞİYLE YAPTI

Sony Music tarafından paylaşılan detaylara göre, ünlü sanatçı konserin perdesini Quebec listelerinde bir numaraya kadar yükselen Fransızca klasiği "On ne change pas" ile açtı. Kariyerinin farklı dönemlerine ait en güçlü İngilizce ve Fransızca eserleri seslendiren Dion; "Because You Loved Me", "Dans un autre monde", "Courage" ve "It's All Coming Back to Me Now" gibi zamansız hitlerini söyledi. Ünlü diva ayrıca, bu yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu yeni çalışması "Dansons"a da repertuvarında yer verdi.

Hastalığına Meydan Okudu, 6 Yıllık Hasret Bitti: 35 Bin Hayranı Önünde Celine Dion Efsanesi Yeniden Doğdu - Resim : 2

OPERA ESTETİĞİ VE DEVASA SAHNE TASARIMI

Konserde sadece vokal performans değil, sahne arkasındaki dev prodüksiyon da büyük beğeni topladı. Ünlü kreatif direktör Willo Perron ve Perron Studios tarafından tasarlanan sahne, opera estetiği ile teatral unsurları bir araya getirdi.

Performans boyunca sürekli şekil değiştiren, açılıp kapanan devasa sahne yapıları, Dion'un müzikal yolculuğundaki farklı dönemleri görsel bir şölene dönüştürdü. Dört bölümden oluşan konserde sanatçıya, son 15 yıldır birlikte çalıştığı müzik direktörü Scott Price yönetimindeki dev orkestra eşlik etti.

Hastalığına Meydan Okudu, 6 Yıllık Hasret Bitti: 35 Bin Hayranı Önünde Celine Dion Efsanesi Yeniden Doğdu - Resim : 3

'SÖZ VERMİŞTİM, İŞTE BURADAYIM!'

Gözyaşlarının ve coşkunun hakim olduğu gecede Celine Dion, duygusal bir konuşma yaparak hayranlarına seslendi. Yaşadığı zorlu sürece gönderme yapan diva, "Sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım; sizin için, kendim için ve hayat için şarkı söylüyorum" dedi. Seyirciler ünlü sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.

Hastalığına Meydan Okudu, 6 Yıllık Hasret Bitti: 35 Bin Hayranı Önünde Celine Dion Efsanesi Yeniden Doğdu - Resim : 4

Concerts West, AEG Presents ve Inter Concerts ortaklığında hayata geçirilen bu dev turne, ekim ayı ortasına kadar Paris'te devam edecek. Efsane sanatçı, gördüğü yoğun ilgi üzerine Mayıs 2027'de 10 ek performansla yeniden sahne alacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Paris Konser
Son Güncelleme:
Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu
Emmy Tarihinde Görülmemiş Gece: 'Widow's Bay' ve Matthew Rhys Tarihe Geçti Emmy Tarihinde Görülmemiş Gece: 'Widow's Bay' ve Matthew Rhys Tarihe Geçti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı
Tarladan Markete Fiyat Vurgununa Dev Operasyon: 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı
2 Gündür Aranıyordu, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu 2 Gündür Aranıyordu, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
'Fenomen Öğretmen' Devri Bitti: Bakan Tekin Okullardaki Cep Telefonu ve Beyaz Önlük Kuralını Açıkladı Bakan Tekin Okullardaki Cep Telefonu ve Beyaz Önlük Kuralını Açıkladı
Güllü’nün Ölümüyle İlgili Kan Donduran İddia! Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Gel Gel Şimdi Seni Atacağım' Güllü’nün Ölümüyle İlgili Kan Donduran İddia