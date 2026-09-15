Emmy Tarihinde Görülmemiş Gece: 'Widow's Bay' ve Matthew Rhys Tarihe Geçti

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Dünyanın gözünü çevirdiği 78. Primetime Emmy Ödülleri, California eyaletindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Mariska Hargitay’ın üstlendiği gecede, hem yeni yapımların rekor kırışı hem de usta isimlerin televizyon tarihine geçen başarıları konuşuldu.

'WIDOW'S BAY' KOMEDİ KATEGORİSİNİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Gecenin en büyük kazananı, törende tam anlamıyla fırtına estiren "Widow's Bay" dizisi oldu. Toplamda 14 ödül kazanarak tek bir sezon için "en çok Emmy alan komedi dizisi" unvanıyla tarihe geçen yapım, "En İyi Komedi Dizisi" ödülünün de sahibi oldu.

Dizinin başrol oyuncusu Matthew Rhys, "En İyi Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu" seçilirken; "En İyi Yardımcı Erkek" ve "En İyi Yardımcı Kadın" komedi oyuncusu ödülleri de yine aynı dizinin ekibine gitti.

MATTHEW RHYS VE JEAN SMART'TAN TARİHİ REKORLAR

Gecenin kahramanı Matthew Rhys, sadece "Widow's Bay" ile kazanmakla kalmadı; "The Beast in Me" mini dizisindeki performansıyla da ödül aldı. Rhys, böylece aynı Emmy töreninde iki farklı başrol ödülü kazanan ilk oyuncu olarak adını altın harflerle yazdı.

Bir diğer tarihi başarı ise ekranların usta ismi Jean Smart’tan geldi. Son sezonu yayımlanan "Hacks" dizisindeki performansıyla "En İyi Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu" ödülünü kucaklayan Smart, bu ödülü kariyerinde 5. kez kazandı. Başarılı aktris, "üç sezondan fazla süren bir dizi için her sene Emmy kazanan tek oyuncu" olma unvanını elde etti.

DRAMADA 'THE PITT' GELENEĞİ BOZMADI

Dram kategorisinde ise geçen yılın şampiyonu tahtını korudu. Sağlık draması "The Pitt", üst üste iki kez "En İyi Dram Dizisi" ödülüne layık görülürken, dizinin başrolü Noah Wyle da "En İyi Erkek Dram Dizisi Oyuncusu" ödülünü iki sene üst üste evine götürmüş oldu.

"En İyi Kadın Dram Dizisi Oyuncusu" ödülü ise bilim kurgu-gerilim dizisi "Pluribus" ile büyük beğeni toplayan Rhea Seehorn'a takdim edildi.

GECENİN DİĞER ÖNE ÇIKAN ÖDÜLLERİ

Mini dizi ve yardımcı oyuncu kategorilerinde de rekabet oldukça büyüktü. Tek sezonluk ekran macerasıyla dikkat çeken "DTF St. Louis" "En İyi Mini Dizi" seçildi. Yardımcı oyuncularda ise dram dalında "The Diplomat" dizisinden Allison Janney "En İyi Yardımcı Kadın", "Task" dizisinden Tom Pelphrey ise "En İyi Yardımcı Erkek" ödüllerinin sahibi oldu.

Kaynak: AA