Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında tarihi bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Antik kentte yapılan kazılarda, M.S. 4. yüzyıla tarihlenen ve oldukça iyi korunmuş olan yaklaşık 105 metrekarelik geometrik desenli dev bir zemin mozaiği ile M.S. 2. yüzyıla ait bir Eros başı açığa çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Karadeniz'in Efes'i" olarak nitelendirilen ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde, arkeoloji dünyasını büyüleyen yeni buluntulara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürütülen kazılarda, antik dönemin sanatsal ihtişamını gözler önüne seren 105 metrekarelik devasa bir zemin mozaiği keşfedildi.

Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu - Resim : 1

1700 YILLIK GEOMETRİK İHTİŞAM İLK GÜNKÜ GİBİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün yüzüne çıkarılan mozaiğin Milattan Sonra (M.S.) 4. yüzyıla tarihlendiğini belirtti.

Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu - Resim : 2

Bakan Ersoy, tamamen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı oldukça iyi korunmuş olan bu dev eserin, antik kentin zengin dini veya idari yapılarından birine ait zemin döşemesi olduğunu ifade etti.

HEYECANLANDIRAN BİR DİĞER KEŞİF EROS BAŞI

Yapının orta nefinde bulunan mozaik döşemesinin tamamının henüz açığa çıkarılmadığını ve titiz çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, 2026 yılı kazı dönemi çalışmaları kapsamında M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına ait nadide bir Eros başının da bulunduğunu söyledi.

Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu - Resim : 3

Mitolojik aşk tanrısı Eros'u tasvir eden bu mermer başın, dönemin yüksek işçilik kalitesini yansıttığı bildirildi.

Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu - Resim : 4

KAZILAR GELECEĞE MİRAS KALACAK

Pompeiopolis'teki buluntuların bölge tarihine ışık tutmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Kastamonu Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Bu eşsiz mirası korumak ve gün yüzüne çıkarmak için emek veren kazı ekibimize teşekkür ediyorum" diyerek Türk arkeolojisinin ulaştığı noktaya dikkat çekti.

Karahantepe'de Ezber Bozan Keşif: Tam 11 Bin Yıl Önce Bırakıldığı Yerde BulunduKarahantepe'de Ezber Bozan Keşif: Tam 11 Bin Yıl Önce Bırakıldığı Yerde BulunduKültür - Sanat

Kaynak: İHA

Etiketler
Kastamonu Arkeoloji Mehmet Nuri Ersoy
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Serhat Kılıç'ın Cenaze Programı Belli Oldu Serhat Kılıç'ın Cenaze Programı Belli Oldu
Evgeny Grinko İstanbul'da Sahne Alacak Evgeny Grinko İstanbul'da Sahne Alacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Abülkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi! AK Parti Seçim Yasasını mı Değiştirecek? Abülkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi! AK Parti Seçim Yasasını mı Değiştirecek?
14 Yıllık Takipsizlik Kalktı: Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Silivri'deki 10 Görevli Gözaltında, Bakan Gürlek Kritik Detayları Açıkladı 14 Yıllık Takipsizlik Kalktı, 2011'de Silivri'deki 10 Görevli Gözaltında
MHP'li Feti Yıldız Türk Siyasetini Damga Vuracak Çıkış! Parti Kurmayı Şirket Kurmaktan Daha Kârlı Görenler Türemiştir' MHP'den Türk Siyasetini Damga Vuran Çıkış! Parti Kurmayı Şirket Kurmaktan Daha Kârlı Görenler...'
İBB Soruşturmasında Yeni Dalga: 6 Kişi Tutuklandı İBB Soruşturmasında Yeni Dalga: 6 Kişi Tutuklandı
Antalya ve Muğla'da Orman Yangını: Serik'te Enerji Düştü, Menteşe Alevlere Teslim! Serik'te Enerji Düştü, Menteşe Alevlere Teslim!