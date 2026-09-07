Karadeniz’in Efes’inde 1700 Yıllık İhtişam: 105 Metrekarelik Mozaik ve Eros Başı Bulundu

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"Karadeniz'in Efes'i" olarak nitelendirilen ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde, arkeoloji dünyasını büyüleyen yeni buluntulara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürütülen kazılarda, antik dönemin sanatsal ihtişamını gözler önüne seren 105 metrekarelik devasa bir zemin mozaiği keşfedildi.

1700 YILLIK GEOMETRİK İHTİŞAM İLK GÜNKÜ GİBİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün yüzüne çıkarılan mozaiğin Milattan Sonra (M.S.) 4. yüzyıla tarihlendiğini belirtti.

Bakan Ersoy, tamamen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı oldukça iyi korunmuş olan bu dev eserin, antik kentin zengin dini veya idari yapılarından birine ait zemin döşemesi olduğunu ifade etti.

HEYECANLANDIRAN BİR DİĞER KEŞİF EROS BAŞI

Yapının orta nefinde bulunan mozaik döşemesinin tamamının henüz açığa çıkarılmadığını ve titiz çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, 2026 yılı kazı dönemi çalışmaları kapsamında M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına ait nadide bir Eros başının da bulunduğunu söyledi.

Mitolojik aşk tanrısı Eros'u tasvir eden bu mermer başın, dönemin yüksek işçilik kalitesini yansıttığı bildirildi.

KAZILAR GELECEĞE MİRAS KALACAK

Pompeiopolis'teki buluntuların bölge tarihine ışık tutmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Kastamonu Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Bu eşsiz mirası korumak ve gün yüzüne çıkarmak için emek veren kazı ekibimize teşekkür ediyorum" diyerek Türk arkeolojisinin ulaştığı noktaya dikkat çekti.

Kaynak: İHA