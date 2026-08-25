Karahantepe'de Ezber Bozan Keşif: Tam 11 Bin Yıl Önce Bırakıldığı Yerde Bulundu

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Türkiye'nin dünya arkeoloji literatürünü yeniden şekillendiren neolitik yerleşimi Şanlıurfa Karahantepe, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ışık tutacak muazzam bir keşfe daha ev sahipliği yaptı.

2019 yılından bu yana her sezon yeni gizemleri çözen kazı ekibi, 2026 yılı çalışmaları kapsamında daha önce hiç karşılaşılmamış bir üsluba sahip sanatsal bir şaheseri gün yüzüne çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'deki bu çığır açıcı buluşu sosyal medya hesabından tüm dünyaya duyurdu.

TAM 11 ASIR BOYUNCA HİÇ DOKUNULMADAN KORUNDU

"Geleceğe Miras Projesi" kapsamında titizlikle yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan kompozit heykel, tam 11 bin yıl önce neolitik dönemin insanları tarafından bırakıldığı yerde, hiçbir bozulmaya uğramadan tespit edildi.

Bir insan ile vahşi bir hayvan figürünü aynı kompozisyonda ustaca harmanlayan eser, 70 santimetrelik yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Nesli tükenmekte ya da o dönem bölgede hakim olan güç sembolü bir leoparın sırtına oturtulmuş insan tasviri, dönem insanının estetik anlayışını ve doğayla olan ilişkisini gözler önüne seriyor.

3 METRELİK ÖZEL BİR YAPININ SEKİSİNDE BULUNDU

Arkeologları heyecanlandıran heykelin mimari bir bütünün parçası olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, heykelin 3 metre çapında, zemini tamamen yassı taşlarla kaplanmış özel bir ritüel veya yaşam alanında yer aldığı görüldü. Eserin, bu dairesel yapının duvarı boyunca uzanan taş sekinin üzerine sabitlenmiş olarak bulunması, mekanın önemini ve heykelin kutsiyetini destekleyen en büyük veri olarak kayıtlara geçti.

'BİLİM DÜNYASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRACAK'

Bakan Ersoy, keşfin bilim dünyasında yeni tartışmaların kapısını aralayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip bu kompozit heykel, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruları beraberinde getiriyor. Bu keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize ve sahada özveriyle çalışan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Merkezi