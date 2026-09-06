Evgeny Grinko İstanbul'da Sahne Alacak

Ünlü besteci ve piyanist Evgeny Grinko, 3 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Grinko, Hilltown Habitat Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde sevilen eserlerini seslendirecek.

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Evgeny Grinko İstanbul'da Sahne Alacak
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Rus besteci ve piyanist Evgeny Grinko, 3 Ekim'de Hilltown Habitat Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Minimalist piyano melodilerini folk ve klasik müzik ögeleriyle birleştiren sanatçı, konserde 'Valse' adlı eseri başta olmak üzere sevilen bestelerini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Piyanonun yanı sıra akordeon ve yaylı enstrümanların da eşlik edeceği açık hava konserinde, geniş bir repertuvar icra edilecek.

Kaynak: AA

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