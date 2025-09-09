'The Godfather' Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Harbiye'de!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinema tarihinin en kült filmlerinden olan Oscar ödüllü "The Godfather" filmi, Nino Rota'nın ölümsüz film müzikleri ve dev ekran gösterimiyle eş zamanlı olarak 14 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte eserler, 65 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından icra edilecek.

ANKARA VE İZMİR'DE DE OLACAK

İstanbul'da 14 Eylül'de senfoni orkestrası eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak gösteri, 16 Eylül'de ATO Congresium Ankara'da ve 18 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin biletlerine Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından ulaşılabilir.

1972 yılı yapımı filmin hafızalara kazınan müziklerini besteleyen İtalyan besteci Nino Rota, sadece film müzikleriyle değil, opera ve senfonik eserleriyle de tanınıyor. Federico Fellini gibi önemli yönetmenlerle uzun süreli işbirlikleri yapan Rota, "The Godfather Part II" filmindeki besteleriyle 1975'te "En İyi Film Müziği" dalında Oscar kazandı.

