62. Altın Portakal Film Festivali’nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarında “Altın Portakal” için yarışacak filmler açıklandı. Bu yılki seçkiler, farklı sinema kültürlerini ve zengin anlatım biçimlerini bir araya getirerek sinema tutkunlarını heyecanlandırıyor.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA 12 FİLM

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film, En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında yarışacak.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, senarist-yazar Hüseyin Kuzu ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer’den oluşan ön seçici kurul, farklı sinema kültürlerini yansıtan geniş bir yelpaze oluşturdu. Yarışmada yer alan filmler şöyle:

Aldığımız Nefes (Yönetmen: Şeyhmus Altun, Yapımcılar: Fevziye Hazal Yazan, Şeyhmus Altun)

Bağlar, Kökler ve Tutkular (Yönetmen: Sunay Terzioğlu, Yapımcı: Timur Harzadın)

Barselo (Yönetmen: Erdem Yener, Yapımcı: Hüseyin Yener)

Doğudan Fragmanlar (Yönetmen: Erkan Yazıcı, Yapımcılar: Mahpare Tanın, Myriam Carrel)

En Güzel Cenaze Şarkıları (Yönetmen: Ziya Demirel, Yapımcılar: Anna Maria Aslanoğlu, Emre Oskay)

Erken Kış (Yönetmen: Özcan Alper, Yapımcılar: Emre Oskay, Soner Alper)

Kanto (Yönetmen: Ensar Altay, Yapımcılar: Süleyman Civliz, Ensar Altay)

Noir (Yönetmen: Ragıp Ergün, Yapımcılar: Özlem Öcalmaz Yıldız, Jeanne-Peri Foucault, Ozan Yıldız, Ragıp Ergün)

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi (Yönetmen: Tunç Davut, Yapımcılar: Sinem Altındağ, Tunç Davut, Faruk Güven, Hakkı Yazıcı, Cem Yılmazer)

Parçalı Yıllar (Yönetmen: Hasan Tolga Pulat, Yapımcılar: Tuncay Kaymaz, Tayfun Burus)

Sahibinden Rahmet (Yönetmenler: Emre Sert, Gözde Yetişkin, Yapımcılar: Kerem Çelebi, Emre Sert, Gözde Yetişkin, Ender Sevim)

Tavşan İmparatorluğu (Yönetmen ve Yapımcı: Seyfettin Tokmak)

Tüm filmler, Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da seyirciyle buluşacak ve sinema dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI’NDA 10 ESER

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise 10 film, toplumsal hafıza, kültürel miras ve bireysel hikayeleri ele alan özgün anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Ön seçici kurulda Prof. Senem Duruel Erkılıç, sinema yazarı Okan Arpaç ve belgeselci-akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent’in yer aldığı yarışmada şu filmler yarışacak:

Berona (Yönetmen ve Yapımcı: Barış Altı)

KEÇİ501 (Yönetmen: Evrim Çervatoğlu, Yapımcılar: Sibel Seniha Özorhon, Kuzey Yücehan Sevgican, Evrim Çervatoğlu)

Kendal’a Bir Heykel (Yönetmen: Ali Urgancı, Yapımcı: Kaan Urgancıoğlu)

Kitabın Rüyası (Yönetmen: Aslı Atasoy, Yapımcılar: Aslı Atasoy, Hakan Kasırga)

Nilgün (Yönetmen: Tolga Oskar, Yapımcılar: Bayazıt Yüksekdam, Tolga Oskar)

Roman Gibi (Yönetmen: Tayfun Belet, Yapımcılar: Nur Deriş, Tayfun Belet)

Tanıştığıma Memnun Oldum (Yönetmenler: Güneş Kazdal, Jehan Barbur, Yapımcı: Jehan Barbur)

The Making of Michel Petite (Yönetmen: Feyyaz Yıldırım, Yapımcılar: Ferahnaz Ör, Meryem Yavuz, Ahmet Kenan Bilgiç, Melda Çınar, Feyyaz Yıldırım)

Üstad Mehmed Siyah Kalem (Yönetmenler ve Yapımcılar: Selin Aktaş, Murat Kadir Toy)

Yerli Yurtsuz (Yönetmen: Rıza Oylum, Yapımcılar: Murat Yıldırım, Rıza Oylum)

KISA FİLM VE ÖDÜL TÖRENİ

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda da 10 film, genç yönetmenlerin yenilikçi bakış açılarıyla festivalin ruhunu zenginleştiriyor. Kısa film ve belgesel kategorilerinde yarışan yapımlar, sinema sanatında yeni anlatım dillerini keşfetmeyi hedefliyor. Festivalin ödülleri, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Altın Portakal Film Festivali, Türk sinemasının hem deneyimli isimlerini hem de genç yeteneklerini bir araya getirerek sinema sanatının geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Sinemaseverler, bu yılki seçkilerin çeşitliliği ve yaratıcı anlatımlarıyla unutulmaz bir festival deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi