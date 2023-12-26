Tarihi Markiz Pastanesi satıldı

İstanbul’un bir dönem en iyi pastanesi olan Beyoğlu’ndaki Markiz Pastanesi satıldı.

Avedis Efendi tarafından 1940 yılında cafe-pastane olarak açılan Markiz, tam 40 sene boyunca İstanbullulara eşsiz tatlarla hizmet etti.

MARKİZ’İN HİKÂYESİ

1915 yılının ardından memleketi Merzifon ayrılarak İstanbul’a gelen Avedis Ohanyan Çakır, Tokatlıyan Otel’de katiplik yapmaya başladı. Ardından İstanbul’un çeşitli bar ve kulüplerinde en alt kademeden işe girişti. Son olarak girdiği Bomonti’deki Fransız Nis Çay Bahçesi patronundan kendisine miras kaldı. Nis Çay Bahçesi’ni işleten Avedis Efendi, o dönem İstanbul’un en meşhur pastanesi olan Lebon’un çıktığı Passage de Orriental’in girişindeki dükkana talip oldu. Eşinin birikmişiyle birlikte 1940 yılında Markiz’i açtı.

Lebon Pastanesi’nden miras kalan meşhur İlkbahar ve Sonbahar panolarının yanına sanatçı Mazhar Resmor’a yaptırdığı vitraylar, Fransa’dan getirilen fırın, özel kadife sandalyeler, Limogese porselenler ve gümüş servislerle donatıldı pastane.

MİRASINI TSK’YA BAĞIŞLADI

Beyoğlu’nun en özenli pastanesi olarak bilinen Markiz’in İstanbulluların anlatımına göre, misafirleri de her zaman çok şık olurmuş. Edebiyatçıların da uğrak yeri olan Markiz Pastanesi’nin bulunduğu bina 1980 yılında bir oto tamirciye satıldı.

Kiracı olan Avedis Efendi’den dükkanı boşaltması istendi. Ancak yazar Haldun Taner’in girişimiyle kampanya başlatıldı. Koruma Kurulu, basında büyük yankı uyandıran Markiz Pastanesi’nin durumuna karşı bir karar verdi. Markiz, pastane dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktı. Dükkanı tahliye eden Avedis Efendi tam 3 yıl sonra hayatını kaybetti. Fransız Nis Bahçesi dahil tüm servetini de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bıraktı.

O günden sonra Passage de Orriental yani bugünkü adıyla Şark Aynalı Pasajı, birçok kez el değiştirdi. Aksoy Grup’ta bulunan tarihi pastane başka isimle bir süre fast food, hazır gıda sektöründe hizmet verdi. Daha sonra kahveci olarak açık bulunan pastane yabancı bir firmaya satılmasının ardından boşaltıldı.

NARMANLI HAN’IN SAHİPLERİ MARKİZ’İ ALDI

Uzun yıllardır boş kalan tarihi pastaneye ise bu kez Narmanlı Han’ın son sahipleri Tekin Esen ve Mehmet Erkul talip oldu.

2013 yılında Narmanlı Han’ı alan Esen ve Erkul ailesi, tarihi hanı restorasyona soktuktan sonra işletmeye açmıştı. Restorasyon sürecinde tartışmalara konu olan Narmanlı Han’ın kimlik değerinin korunmadığı, aslına sadık kalınmadığı ve tarihi yapısının izole edildiği gibi eleştirilere maruz kalmıştı. 1831 yılında Rus Elçilik binası olarak yapılan 192 yaşındaki tarihi yapı bugün içindeki işletmelerle Beyoğlu’nun en işlek mekanlarından biri haline geldi.

Markiz’i de alan Esen ve Erkul’un tarihi pastaneyi yeniden işletmeye açacağı konuşuluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem