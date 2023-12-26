Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk görüntüler
Cem Karaca'nın hayatının anlatıldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminden ilk fragman geldi.
Türk Rock müziğinin öncü isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınmıştı.
Hem ezgisiyle hem yaşadığı inişli-çıkışlı hayatıyla bilinen Cem Karaca'nın başından geçenlerin anlatıldığı filmin ilk fragmanı geldi.
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" isimli filmde Karaca'yı İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.
Filmde ayrıca Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran ve Kubilay Tunçer gibi isimler oynuyor.
Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık’ın senaryosunu yazdığı filmde, yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.
Merakla beklenen film 26 Ocak 2024'te vizyona girecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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