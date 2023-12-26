Gazze krizi: Çığlık 7 filminde başrol oyuncusundan sonra yönetmen de ayrıldı

Gazze paylaşımı nedeniyle işine son verilen başrol oyuncusu Melissa Barrera ile gündeme gelen Çığlık 7 filminin yönetmeni Christopher Landon, "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Gazze krizi: Çığlık 7 filminde başrol oyuncusundan sonra yönetmen de ayrıldı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik Amerikan ve Avrupa sinemasında tepkilerini ortaya koyan aktörler ve aktrisler, baskıyla karşılaşıyor.

Başrol oyuncusu Barrera'nın kasım ayında Gazze konusundaki sözlerinin ardından işine son verildiği Çığlık-7 filminin yönetmeni Landon da filmle ilgili görevinden haftalar önce ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada Landon, "Çığlık-7'den haftalar önce resmen ayrıldığımı duyurmak için şu an iyi bir zaman. Bu benim için rüya bir işti ancak kabusa döndü. Bu işin parçası olan herkes için kalbim kırık ancak şimdi yola devam etme zamanı" ifadesini kullandı.

Landon, ayrılmasını doğrudan Gazze konusuna bağlamasa da filmin başrol oyuncusu olarak belirlenen Barrera'nın işine son verilmesiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulamadığı söyledi.

TOPLAMA KAMPI BENZETMESİ

Barrera, kasım ayında Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan krizi "toplama kamplarına" benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.

Filmin yapımcıları "antisemitizm" iddiasıyla Barrera'nın işine son vermiş, ertesi gün de filmin bir diğer yıldızı Jenna Ortega filmden ayrıldığını duyurmuştu.

Gazze krizi: Çığlık 7 filminde başrol oyuncusundan sonra yönetmen de ayrıldı - Resim : 1
Melissa Barrera

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