Kızıl Goncalar için Aile Bakanlığı da harekete geçti: Diziye bir engel daha

FOX TV'de yayın hayatına başladığı günden bu yana iktidara yakın medya, tarikatlar ve cemaatler tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, dizinin Bayrampaşa Medresesi ve Siyasal Vakfı'ndaki çekimlerini iptal etmişti. Gerekçe olarak ise kamuoyu baskısı ve Radyo ve Televizyon Kurulu'nun (RTÜK) incelemesi gösterilmişti.

BAKANLIKTAN DA 'CEZA' GELDİ

Tartışmalar sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti.

KRT TV muhabiri Fırat Fıstık'ın aktardığına göre dizinin hastane sahnelerinin çekildiği Darülaceze Bakım Evi'ndeki çekim izni de iptal edildi.

Bakım evi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait ve iptal kararının da bizzat bakanlık tarafından alındığı belirtildi.

Önceki günlerde, bu konuda bir iptal olmadığı duyurulsa da set çalışanları çekim için gittiklerinde kararı öğrendiler.

GÖZLER RTÜK'TE

Gözler şimdi Üst Kurul'un başlattığı incelemede. Diziyle ilgili bir ceza veya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına RTÜK Genel Kurulu karar verecek. Üyelerin hafta ortasında toplanması ve gündemine diziyi de alması bekleniyor.

DİZİ NE ANLATIYOR?

Dizinin iktidar çevrelerinde rahatsızlık yaratmasının nedeni, tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutması. Yapım bununla birlikte, tarikatların kendi mensuplarına yönelik baskıcı ve gaddar yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

Örneğin dizide anlatılan tarikat, savcıların ve doktorların kararlarına etkide bulunuyor. Öte yandan bu tarikat, çocukların eğitim hakkını da engelliyor. Çocuklar imam-hatiplere bile gönderilmiyor. Bir tarikat mensubu, imam-hatipte çalışan türbanlı öğretmen kardeşini 'kafir' olarak nitelendiriyor. Kendi içinde çocukları “eğiten” tarikatta, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk yaşta evlilik de yaygın vakalar.

Ayrıca kadınlar da ağır baskı altında. Kadınların tarikatla bağlantılı işletmeler dışında çalışması yasak. Eşlerinden başka herhangi bir erkekle de iletişimde bulunamıyorlar. Erkeğin elinden su bardağı almaları bile 'günah' sayılıyor.

Tarikat içindeki erkekler ise başka kadınlarla ilişki yaşadıklarında tövbe edip kırbaç yiyerek hayatlarına devam edebiliyor.