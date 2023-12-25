Enkazın arasında Antakya'da Noel kutlaması: Geçmişte buradaydık, bugün de buradayız

Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel yortusu bugün tüm dünyada kutlanıyor.

Hristiyan nüfusa sahip Türkiye'de de birçok kentte kutlamalar yapıldı. Kutlamalar arasında en dikkati çeken ise Hatay'ın Antakya ilçesi oldu. Hristiyanlığın ilk yayıldığı yer olduğuna inanılan Antakya, 6 Şubat depremleri sonrası enkaza döndü.

Neredeyse tamamı yıkılan Antakya'da deprem sonrası ilk Noel yortusu enkazın arasında kutlandı. Antakyalı Ortodokslar, depremde yıkılan kiliselerinin olduğu yere çadır kurarak yortularını kutladı. Çadırda yapılan ayine Antakyalı Ortodokslar yoğun ilgi gösterdi.

Antakya Rum Ortodoks Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Noel bayramına ilişkin yaptığı konuşmada "Hiçbir yere gitmedik. Geçmişte buradaydık. Bugün de buradayız. Gelecekte de burada olacağız. Bugün belki ana evimiz Kilisemiz yok ama gökyüzüne karşı geleceğe dair hayallerimiz var. Geçmişte atalarımız da bu denenmeden geçtiler. Rabb’imiz belki de bu görev için elçi kıldı" dedi.

"YIKILAN KİLİSEMİZİN YANINDAKİ AĞAÇ DEPREMDE KAYBETTİKLERİMİZE İTHAFEN YANAN BİR NURDUR"

Hurigil şöyle devam etti:

"Umutlarımız kırık da olsa, şüphesiz yürüdüğümüz bu yol uzun ve meşakkatli bir yol. Ancak sendelesek de yorulsak da ayağa kalkıp yeniden yürümeye devam edeceğiz. İçimizdeki sevgi ve ümit ile Kilisemizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Yıkılan çan kulemizin altındaki bu ağaç bir semboldür. Kilisemiz yerle bir olmuş olsa da, bu yanan ağaç depremde kaybettiğimiz canlarımızın anılarına itafen ruhlarına yanan bir nurdur. Zannetmeyin ki sizleri unuttuk. Asla unutulmayacaksınız ve hepiniz içimizde bir nefes olarak kalacaksınız.

Tekrar yinelemek istiyorum. Hiçbir yere gitmedik. Geçmişte buradaydık. Bugün de buradayız. Gelecekte de burada olacağız. Umutlarımız da hep var olacak. Yüce Doğuş (Noel) bayramınızı şahsım, Patrik vekilimiz, Kilise Pederlerimiz ve Yönetim kurulum adına kutlar sizlere sağlık ve esenlikler dileriz."

Kaynak: Gerçek Gündem