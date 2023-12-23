Elif Şafak, Kraliçe Camilla'nın konuğu olacak

irleşik Krallık Kraliçesi Camilla, Ocak 2024 itibarıyla edebiyat üzerine kendi podcastlerini yapmaya başlayacak. Programın ilk konuklarından biri de yazar Elif Şafak olacak.

T24'ün aktardığına göre, "Kraliçe'nin Okuma Odası" (The Queen’s Reading Room) isimli podcasti Camilla kendisi sunacak. Program, Kraliçe'nin aynı adı taşıyan online kitap kulübünün podcast için formatlanmış versiyonu olacak.

Podcast, "Kitapseverler ve edebiyatı biraz daha sevmek; edebiyat kahramanlarından ilham almak isteyenler için bir alan" diye nitelendirildi. 8 bölümden ilki 8 Ocak'ta yayınlanacak.

Podcaste katılacağı doğrulanan yazarlar arasında Dame Joanna Lumley, Sör Ian Rankin, David Baddiel, Elif Şafak ve Susie Dent de bulunuyor.

Camilla, kitap kulübünü ilk olarak 2021'in başında, pandemi kapanmaları döneminde okuduklarını paylaşmak için başlatmıştı.