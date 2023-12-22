ABD'den Rusya kararnamesi: Türk bankaları da etkilenebilir

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Maliye Bakanlığı'na Rusya'nın savunma sanayisini güçlendirme çabalarını kolaylaştıran finans kuruluşlarını hedef alma yetkisi veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Yeni yaptırım yetkisi, Kremlin'in Ukrayna'da yaklaşık 22 ay süren çatışmaların ardından Rus ordusunun tükenen cephaneliğini yeniden doldurma çabasını engellemeyi amaçlıyor.

ABD tarafından yapılan bir değerlendirmeye göre Rusya halihazırda tanklar, insansız hava araçları ve füze sistemleri dahil 13 binden fazla askeri donanımını kaybetmiş durumda. ABD kurumları tarafından yapılan incelemenin ardından karar ayrıca, Rusya'dan ithal edilen elmas ve deniz ürünlerine yönelik mevcut kısıtlamaların da sıkılaştırılmasını öngörüyor.

VOA Türkçe'nin haberine göre Maliye Bakanı Janet Yellen kararname ile ilgili yaptığı açıklamada, "Finansal kuruluşların, bilerek ya da bilmeyerek yaptırımları atlatma ve onlardan kaçınmanın kolaylaştırıcıları olmamak için her türlü çabayı göstermelerini bekliyoruz. Rusya'nın savaş mekanizmasına tedariki kolaylaştıran finans kuruluşlarına karşı kararlı ve etkili önlemler almak için bu yetkinin sağladığı yeni araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

ELMAS ÜRÜNLERİNİ DE KAPSIYOR

Bakan Yellen, açıklamasında, ABD'nin yaptırım ihlallerini engellemek için başlattığı geniş kapsamlı girişimin parçası olan başkanlık kararnamesinin, Washington'a, Rusya kaynaklı olan ancak üçüncü ülkelerde işlenen deniz ürünü ve elmas gibi ürünleri yasaklamasını da sağlayacağını kaydetti.

Kararname, bu ayın başında G7 ülkelerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Rus elmas ürünlerine doğrudan yasak getirilmesi kararını izliyor. G7 kararı uyarınca 1 Mart 2024 tarihinden itibaren de Rus ürünü değerli taşlara dolaylı kısıtlamalar getirilecek.

Amerikalı yetkililer, Amerika'nın sanayide kullanılmayan Rus elmaslarına doğrudan ithalat yasağını zaten getirdiğini, ancak yeni önlemin, başka ülkelerde işlenen Rusya kaynaklı elmasları da kapsayacağını kaydetti.

TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR DA ETKİLENEBİLİR

DW Türkçe'nin haberine göre ise ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni kararnamenin Rusya'nın yaptırımları delmesine kasten ya da istemeden yardımcı olan Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerdeki bankalar üzerindeki baskıyı artırarak Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendireceğini söyledi. Adeyemo, finans kuruluşlarının attıkları adımlarda Rus paravan şirketler tarafından yaptırımları delmek için kullanılmadıklarından emin olmaları gerektiğine işaret etti.

Kararnamenin, ABD'nin partner ve müttefik ülkelerinin bilgisi dahilinde hazırlandığı kaydedildi.

TÜRK ŞİRKETLERE DE YAPTIRIM GELMİŞTİ

ABD ve Avrupa Birliği ile İngiltere, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırması sonrasında Moskova üzerinde baskıyı artırmak için finans sektörünü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve çok sayıda oligarkı hedef alan yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği ya da delinmesine yardım ettiği gerekçesiyle son dönemde özellikle Türkiye, BAE ve Çin'den kişi ve şirketlere art arda yaptırım kararları açıklamıştı. Son olarak geçen hafta Rusya, Türkiye, Çin ve BAE'den 250'yi aşkın kişi ve kuruluş yaptırım listesine alındı. Yaptırımlar, Rusya'nın enerji ihracatı, savunma, bankacılık, madencilik ve metal endüstrilerini hedef almıştı.

ABD'li yetkililer Türkiye ve BAE gibi ülkelerdeki ziyaretlerinde ABD'nin yaptırım uyguladığı kuruluşlarla iş birliği yapmaları halinde G7 ülkeleri piyasasına erişim hakkını yitirebilecekleri uyarısını dile getirmişti.