The Economist açıkladı: Yunanistan 2023'ü en iyi geçiren ülke, Türkiye 15. sırada

The Economist dergisinin raporuna göre, 2023'te küresel resesyon beklentilerine rağmen Yunanistan ekonomisi yüzde 3 büyüme ve istihdamda belirgin artışla en iyi performansı gösterdi. Türkiye ise 15. sırada yer aldı.

The Economist açıkladı: Yunanistan 2023'ü en iyi geçiren ülke, Türkiye 15. sırada

The Economist dergisi, 2023'ü en iyi geçiren ekonominin Yunanistan olduğunu belirtti. Genellikle küresel resesyon beklentileri olmasına rağmen, gayri safi dünya gelirinin yüzde 3 arttığı ve iş piyasasının beklenenden daha dirençli olduğu bir yıl yaşandığını vurguladı.

Dergi, çekirdek enflasyonun arttığı, enflasyon genişliğinin düştüğü ve borsaların yüzde 20 oranında yükseldiği bir ortamda 35 ülkenin ekonomik performansını inceledi. Bu kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmede, Yunanistan bir kez daha öne çıktı.

Yunanistan’ın çekirdek enflasyonunda yüzde 3.4’lük bir artış ve enflasyon genişliğinde yüzde 13.3’lük bir düşüş kaydedilirken, GSYH’de yüzde 3.3’lük bir büyüme ve istihdamda belirgin bir artış görüldü.

Türkiye ise 15. sırada, Estonya ile birlikte yer aldı. ParaAnaliz'in The Economist’in raporundan aktardığına göre, Türkiye’nin çekirdek enflasyonu yüzde 69.5, enflasyon genişliği ise eksi yüzde 6.7 olarak kaydedildi. GSYH’de yüzde 3.3’lük bir büyüme varken, istihdamda sadece yüzde 0.1’lik bir artış gözlendi. Türkiye’de hisse fiyatları ise yüzde 20.6 oranında arttı.

Güney Kore ikinci sırada yer alırken, genelde Amerika’dan ülkelerin ekonomilerinin iyi bir yıl geçirdiği gözlendi. ABD 2. sırada, Kanada 6. sırada ve Şili 7. sırada yer aldı.

Avrupa’nın güçlü ekonomilerinden Almanya 27., Britanya 30. ve Finlandiya ise sıralamada son sırada yer alarak kendi standartlarına göre daha yavaş bir yıl geçirdiği raporda belirtildi.

Sütunlar sırasıyla yüzde olarak çekirdek enflasyonu, enflasyon genişliğini, GSYH’yi, istihdamı ve hisse fiyatlarını gösteriyor (2022 4. çeyrek- 2023 3. çeyrek)

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