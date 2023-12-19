Moody's, Türkiye'nin kredi notunu paylaştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı.

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Moody's, Türkiye'nin kredi notunu paylaştı

Yeni yıl öncesi Türkiye'nin 'Kredi Görüşü' raporu yayımlandı.

Rapor, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlandı.

Bloomberght'den alınan habere göre, Moody's, geçen cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurmuştu.

Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak yorumladı.

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