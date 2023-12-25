Feyyaz Yiğit güldürmeyi en sevdiği rol arkadaşını açıkladı: 'Çok hoşuma gidiyor'

Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya 2 setinde güldürmeyi en sevdiği rol arkadaşının Mehmet Özgür olduğunu açıkladı: "Bana karşı daha dalağı düşük galiba biraz. Ben de bunu suistimal ediyorum beraber çalışırken çünkü çok hoşuma gidiyor."

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Feyyaz Yiğit güldürmeyi en sevdiği rol arkadaşını açıkladı: 'Çok hoşuma gidiyor'

'Ölümlü Dünya 2' filmi, vizyondaki üçüncü haftasında büyük bir başarı elde ederek 1 milyon 338 bin 726 gişe ve 170 milyon 738 bin 200 TL hasılat elde etti.

Filmin başrol oyuncularından 'Serbest' karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına verdiği röportajda film setindeki motivasyonunu ve eğlenceli anılarını paylaştı.

Yiğit, röportajda 'İlhami' karakterini canlandıran Mehmet Özgür'ü güldürmek için çabaladığını kaydetti:

"Benim bütün motivasyonum Mehmet abiyi güldürmek oluyor. Çünkü Mehmet abi o kadar güzel gülüyor ki, ben onunla beraber oynarken 'Bir şey yapayım da Mehmet abi gülsün, eğlensin' ben o eğlencenin peşinde oluyorum.

Bana karşı daha dalağı düşük galiba biraz… Ben de bunu suistimal ediyorum beraber çalışırken… Çünkü çok hoşuma gidiyor… Mehmet abi ile birlikte olduğum her saniye hatıramda çok eğlenceli anlar."

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