Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri...

Yeni yıla girilmesiyle beraber sinemaseverler bu sene merakla bekledikleri filmleri paylaştı. Verileri değerlendiren IMDb, 2025’in en çok beklenen filmlerini sıraladı. Zirvede yine bir süper kahraman filmi yer aldı. k

Son Güncelleme:
Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri...

Sinema dünyasında ödül sezonu başlarken, tüm dünyada geride bıraktığımız 2024 yılının en iyi filmleri değerlendiriliyor. Bununla birlikte ilk haftasında olduğumuz 2025 yılı da sinema için heyecan verici bir yıl olacak. En popüler film ve dizi değerlendirme sitesi IMDb, 2025’in en çok beklenen filmlerini liste liste açıkladı.

İşte 2025'te merakla beklenen 10 film...

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 1

1. Superman

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 2

2. 28 Years Later

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 3

3. The Fantastic Four: First Steps

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 4

4. How to Train Your Dragon

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 5

5. Thunderbolts*

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 6

6. Captain America: Brave New World

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 7

7. Snow White

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 8

8. Jurassic World: Rebirth

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 9

9. A Minecraft Movie

Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri... - Resim : 10

10. Mission: Impossible - The Final Reckoning

Türkiye Bu Hafta Ne İzledi? İşte Netflix'te En Çok İzlenen DizilerTürkiye Bu Hafta Ne İzledi? İşte Netflix'te En Çok İzlenen DizilerMedya
Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri...Seyirci Onları Görmeye Bile Dayanamıyor! İşte Yılın En Kötü Filmleri...Kültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Film Sinema
Son Güncelleme:
Hayranları Ferdi Tayfur'u Uğurlamak İçin Bekleyişe Başladı Hayranları Ferdi Tayfur'u Uğurlamak İçin Bekleyişe Başladı
Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü
Ferdi Tayfur'un Cenaze Programı Değişti Ferdi Tayfur'un Cenaze Programı Değişti
Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün! Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün!