Sinemaseverler 2025'i İple Çekiyordu: IMDB Seçti, İşte Yılın En Çok Beklenen Filmleri...

Sinema dünyasında ödül sezonu başlarken, tüm dünyada geride bıraktığımız 2024 yılının en iyi filmleri değerlendiriliyor. Bununla birlikte ilk haftasında olduğumuz 2025 yılı da sinema için heyecan verici bir yıl olacak. En popüler film ve dizi değerlendirme sitesi IMDb, 2025’in en çok beklenen filmlerini liste liste açıkladı.

İşte 2025'te merakla beklenen 10 film...

1. Superman

2. 28 Years Later



3. The Fantastic Four: First Steps



4. How to Train Your Dragon



5. Thunderbolts*

6. Captain America: Brave New World

7. Snow White



8. Jurassic World: Rebirth



9. A Minecraft Movie

10. Mission: Impossible - The Final Reckoning



Kaynak: Haber Merkezi