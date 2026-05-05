Şebnem Ferah Sahnelere Dönüyor

Sahnelerden bir süredir uzak kalan Şebnem Ferah, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Sanatçının paylaştığı görselde '03.06.2026 İstanbul' ifadesi yer aldı. Bu paylaşım, hayranları arasında kısa sürede heyecan yarattı.

Ferah, paylaşımına eklediği notta duygularını, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" sözleriyle dile getirdi.

Ferah’ın İstanbul’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserin biletlerinin 6 Mayıs saat 12.00’de satışa çıkacağı bildirildi.

