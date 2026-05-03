Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde skandal bir süreçten dönüldü. Daha önce 'tarihi eser yok' raporuyla villa inşaatına açılan arsada yapılan ikinci kazılarda, 8 Roma mezarı ve antik su kanalı bulundu. Kurul, inşaat iznini iptal ederek bölgeyi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan etti.

Son Güncelleme:
Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Mezitli ilçesindeki dünyaca ünlü Soli Pompeipolis Antik Kenti sınırları içinde yaşanan 'betonlaşma' krizi, arkeolojik bir zaferle sonuçlandı. 2021 yılında bir iş insanına ait parsele verilen villa inşaat izni, toprağın altından çıkan Roma hazineleriyle resmen durduruldu.

Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı - Resim : 1

'ESER YOK' DENİLMİŞTİ, NEKROPOL ÇIKTI

Süreç, 2020 yılında 2,5 dönümlük parsele 4 villa yapmak isteyen bir yatırımcının başvurusuyla başladı. O dönem Mersin Müze Müdürlüğü tarafından yapılan 13 sondajda, sadece 3 sikke bulunduğu ve inşaat yapılmasında sakınca olmadığı rapor edilmişti.

Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı - Resim : 2

Ancak Müze Müdürlüğü'ndeki vekalet değişimi ve Bakanlık muhakkiklerinin devreye girmesiyle 2022'de başlatılan genişletilmiş kurtarma kazıları, ezberleri bozdu.

Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı - Resim : 3

8 MEZAR VE ANTİK SU KANALI GÜN YÜZÜNDE

2024 yılına kadar süren titiz çalışmalarda, daha önce 'temiz' raporu verilen alanda 8 adet Roma dönemi mezarı, çok sayıda envanterlik eser ve Geç Antik Çağ'a ait olduğu tahmin edilen bir su kanalı tespit edildi.

Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı - Resim : 4

Uzmanlar, yapıların mimari bütünlüğünü raporlayarak bölgenin aslında dev bir "Roma Nekropolü" (mezarlık) olduğunu kanıtladı.

Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı - Resim : 5

VİLLA İZNİ İPTAL

Elde edilen çarpıcı bulgular üzerine Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu harekete geçti. 12 Aralık 2025'te inşaat faaliyetlerini acilen durduran Kurul, 25 Şubat 2026'da tarihi bir karara imza attı. Daha önce yapılaşmaya açılan arsanın da içinde bulunduğu 20 dönümlük arazi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı - Resim : 6

SKANDAL RAPOR MERCEK ALTINDA

Arkeoloji dünyasında yankı uyandıran olayda, ilk kazılarda "eser saptanamadı" diyerek inşaata onay veren eski yetkililerin hazırladığı raporlar ise tartışma konusu oldu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mersin Arkeoloji
Son Güncelleme:
Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Türkiye'de LP Rüzgarı Esecek: Üç Şehirde Üç Konser Türkiye'de LP Rüzgarı Esecek
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı
Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti! Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!
İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi
Bakan Ersoy Kapıyı Araladı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?