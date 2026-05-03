Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı

Mersin’in Mezitli ilçesindeki dünyaca ünlü Soli Pompeipolis Antik Kenti sınırları içinde yaşanan 'betonlaşma' krizi, arkeolojik bir zaferle sonuçlandı. 2021 yılında bir iş insanına ait parsele verilen villa inşaat izni, toprağın altından çıkan Roma hazineleriyle resmen durduruldu.

'ESER YOK' DENİLMİŞTİ, NEKROPOL ÇIKTI

Süreç, 2020 yılında 2,5 dönümlük parsele 4 villa yapmak isteyen bir yatırımcının başvurusuyla başladı. O dönem Mersin Müze Müdürlüğü tarafından yapılan 13 sondajda, sadece 3 sikke bulunduğu ve inşaat yapılmasında sakınca olmadığı rapor edilmişti.

Ancak Müze Müdürlüğü'ndeki vekalet değişimi ve Bakanlık muhakkiklerinin devreye girmesiyle 2022'de başlatılan genişletilmiş kurtarma kazıları, ezberleri bozdu.

8 MEZAR VE ANTİK SU KANALI GÜN YÜZÜNDE

2024 yılına kadar süren titiz çalışmalarda, daha önce 'temiz' raporu verilen alanda 8 adet Roma dönemi mezarı, çok sayıda envanterlik eser ve Geç Antik Çağ'a ait olduğu tahmin edilen bir su kanalı tespit edildi.

Uzmanlar, yapıların mimari bütünlüğünü raporlayarak bölgenin aslında dev bir "Roma Nekropolü" (mezarlık) olduğunu kanıtladı.

VİLLA İZNİ İPTAL

Elde edilen çarpıcı bulgular üzerine Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu harekete geçti. 12 Aralık 2025'te inşaat faaliyetlerini acilen durduran Kurul, 25 Şubat 2026'da tarihi bir karara imza attı. Daha önce yapılaşmaya açılan arsanın da içinde bulunduğu 20 dönümlük arazi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

SKANDAL RAPOR MERCEK ALTINDA

Arkeoloji dünyasında yankı uyandıran olayda, ilk kazılarda "eser saptanamadı" diyerek inşaata onay veren eski yetkililerin hazırladığı raporlar ise tartışma konusu oldu.

Kaynak: DHA