Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde peş peşe silahla ateş açılması sonucu öğrenci ve veliler korku dolu anlar yaşadı. Görgü tanığı bir veli olayla ilgili yaptığı açıklamada " Tam okula girecekti yakalandı" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlçenin Fabrika Mahallesi'nde ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede kimliği belirsiz şahıs, silahla etrafa ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.

Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı - Resim : 1

'OKULA GİRECEKKEN YAKALANDI'

Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Okula bir tane attı. Hemen araya girdim, polis gelip yakaladı. Önce esnafa sıktı. Buraya döndü, tam okula girecekti yakalandı" dedi.

Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı - Resim : 2

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Pompalı tüfekli saldırganın elinde silahla rahat tavırlarla dolaştığı anların görüntüsü kameralara böyle yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır Okul Saldırı
Son Güncelleme:
Zuhal Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: Lüks Villalar, Milyonluk Araçlar... 'Eşim Yapmış Olabilir' Zuhal Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: Lüks Villalar, Milyonluk Araçlar... 'Eşim Yapmış Olabilir'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Narin Güran Davasında Yeni Gelişme: Nevzat Bahtiyar’ın Kardeşi Hakkında Suç Duyurusu Narin Güran Davasında Yeni Gelişme: Nevzat Bahtiyar’ın Kardeşi Hakkında Suç Duyurusu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu
TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Nisan Ayı Enflasyonu Belli Oldu
KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?
Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri
Şişli'deki Kayınvalide Vahşetinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Meğer Eşi 24 Yıl Önce... Şişli'deki Kayınvalide Vahşetinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Meğer Eşi 24 Yıl Önce...