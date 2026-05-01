Türkiye'de LP Rüzgarı Esecek: Üç Şehirde Üç Konser
'Lost on You' şarkısıyla dünya listelerini altüst eden, 3 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan dünyaca ünlü yıldız LP, ağustos ayında Türkiye turnesine çıkıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul’u kapsayan bu dev buluşma için geri sayım başladı.
Güçlü vokali, ikonik ıslığı ve sahne enerjisiyle modern müziğin en özgün karakterlerinden biri olan LP (Laura Pergolizzi), Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
2023 yılında yayımladığı "Love Lines" albümüyle sanatsal yolculuğunu zirveye taşıyan sanatçı, yazın en çok konuşulacak uluslararası turnelerinden birine imza atacak.
ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL
LP, Türkiye turnesi kapsamında üç farklı şehirde açık hava atmosferinde sahne alacak:
- 11 Ağustos: Ankara Cermodern
- 12 Ağustos: İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası
- 14 Ağustos: İstanbul KüçükÇiftlik Park
BİLETLER 4 MAYIS'TA SATIŞTA
Dünya çapında 150’den fazla şehirde kapalı gişe konserler veren sanatçının Türkiye konserlerinin biletleri 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 12.00’de genel satışa açılacak.
