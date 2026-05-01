Türkiye'de LP Rüzgarı Esecek: Üç Şehirde Üç Konser

Güçlü vokali, ikonik ıslığı ve sahne enerjisiyle modern müziğin en özgün karakterlerinden biri olan LP (Laura Pergolizzi), Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

2023 yılında yayımladığı "Love Lines" albümüyle sanatsal yolculuğunu zirveye taşıyan sanatçı, yazın en çok konuşulacak uluslararası turnelerinden birine imza atacak.

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL

LP, Türkiye turnesi kapsamında üç farklı şehirde açık hava atmosferinde sahne alacak:

11 Ağustos: Ankara Cermodern

12 Ağustos: İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası

14 Ağustos: İstanbul KüçükÇiftlik Park

BİLETLER 4 MAYIS'TA SATIŞTA

Dünya çapında 150’den fazla şehirde kapalı gişe konserler veren sanatçının Türkiye konserlerinin biletleri 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 12.00’de genel satışa açılacak.

Kaynak: Haber Merkezi