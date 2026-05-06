Şebnem Ferah Fırtınası: 6 Yıl Sonra Gelen Konserin Biletleri 20 Dakikada Tükendi

Türk rock müziğinin usta ismi Şebnem Ferah’ın 3 Haziran 2026’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserin biletleri, satışa çıktıktan sadece dakikalar sonra tükendi. Sanal kuyrukta bekleyen on binlerce hayran, biletlerin 20 dakika içinde bittiği uyarısıyla karşılaştı.

Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah, son konserini verdiği 2020 yılından bu yana süren 6 yıllık sessizliğini muhteşem bir dönüşle taçlandırıyor. Müzik camiasına bomba gibi düşen bu haberle birlikte hayranları bilet satış platformlarına hücum etti.

ON BİNLERCE KİŞİ BEKLEDİ, 20 DAKİKADA TÜKENDİ

6 Mayıs 2026 saat 12.00 itibarıyla Bubilet ve Biletix üzerinden satışa sunulan biletler için sanal kuyrukta 140 binden fazla kişi yer aldı. Yaklaşık 17 bin kişilik kapasiteye sahip olan KüçükÇiftlik Park için biletler, sadece 20 dakika içinde tamamen tükendi.

Sosyal medyada heyecanla karşılanan konserin bilet fiyatları 2 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ferah, bu tarihi buluşmayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım."

HAYRANLARDAN EK KONSER TALEBI

Bilet alamayan binlerce müziksever, sosyal medya üzerinden ikinci konser taleplerini dile getirmeye başladı.

