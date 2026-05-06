'Mr. Boombastic' İstanbul'a Geliyor: Shaggy 25 Haziran’da Açık Havada

Müzik dünyasının ikonik ismi Shaggy, büyük bir müzik şöleni için İstanbul’a geliyor. 25 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Open Air sahnesinde gerçekleştirilecek konser, Influx Core tarafından hazırlanan uluslararası standartlardaki görsel şovlarla desteklenecek.

ZENGİN SANATÇI KADROSU

Sadece bir konser değil, tam bir festival deneyimi sunacak olan gecede Shaggy’ye hip hop ve urban müziğin yükselen isimleri eşlik edecek. Sahnede yer alacak sanatçılar arasında M Lisa, Kaan Gökman, Zanna, Arden Child, Gwen De Lien, Göktuğ Gönce ve Atlas gibi isimler bulunuyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin biletleri Biletino, Bubilet ve Biletinial gibi platformlar üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatları kategorilere göre şu şekilde:

Genel Alan / Ayakta: Bin 900 TL - 2 bin 500 TL bandında

Sahne Önü: 3 bin 250 TL - 4 bin 250 TL

Golden Circle VIP: 10 bin TL

Loca (4 Kişilik): 100 bin TL seviyelerinde

Kaynak: AA