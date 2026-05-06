'Mr. Boombastic' İstanbul'a Geliyor: Shaggy 25 Haziran’da Açık Havada
Dünya çapında reggae ve dancehall müziğin efsane ismi Shaggy, 'INCORE Urban Festivali' kapsamında İstanbul'da sahne alacak. Grammy ödüllü sanatçı, "It Wasn't Me" ve "Angel" gibi hitlerini İstanbul Kongre Merkezi'nin büyüleyici atmosferinde seslendirecek.
Müzik dünyasının ikonik ismi Shaggy, büyük bir müzik şöleni için İstanbul’a geliyor. 25 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Open Air sahnesinde gerçekleştirilecek konser, Influx Core tarafından hazırlanan uluslararası standartlardaki görsel şovlarla desteklenecek.
ZENGİN SANATÇI KADROSU
Sadece bir konser değil, tam bir festival deneyimi sunacak olan gecede Shaggy’ye hip hop ve urban müziğin yükselen isimleri eşlik edecek. Sahnede yer alacak sanatçılar arasında M Lisa, Kaan Gökman, Zanna, Arden Child, Gwen De Lien, Göktuğ Gönce ve Atlas gibi isimler bulunuyor.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin biletleri Biletino, Bubilet ve Biletinial gibi platformlar üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatları kategorilere göre şu şekilde:
- Genel Alan / Ayakta: Bin 900 TL - 2 bin 500 TL bandında
- Sahne Önü: 3 bin 250 TL - 4 bin 250 TL
- Golden Circle VIP: 10 bin TL
- Loca (4 Kişilik): 100 bin TL seviyelerinde
Kaynak: AA