'Mr. Boombastic' İstanbul'a Geliyor: Shaggy 25 Haziran’da Açık Havada

Dünya çapında reggae ve dancehall müziğin efsane ismi Shaggy, 'INCORE Urban Festivali' kapsamında İstanbul'da sahne alacak. Grammy ödüllü sanatçı, "It Wasn't Me" ve "Angel" gibi hitlerini İstanbul Kongre Merkezi'nin büyüleyici atmosferinde seslendirecek.

Son Güncelleme:
'Mr. Boombastic' İstanbul'a Geliyor: Shaggy 25 Haziran’da Açık Havada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Müzik dünyasının ikonik ismi Shaggy, büyük bir müzik şöleni için İstanbul’a geliyor. 25 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Open Air sahnesinde gerçekleştirilecek konser, Influx Core tarafından hazırlanan uluslararası standartlardaki görsel şovlarla desteklenecek.

ZENGİN SANATÇI KADROSU

Sadece bir konser değil, tam bir festival deneyimi sunacak olan gecede Shaggy’ye hip hop ve urban müziğin yükselen isimleri eşlik edecek. Sahnede yer alacak sanatçılar arasında M Lisa, Kaan Gökman, Zanna, Arden Child, Gwen De Lien, Göktuğ Gönce ve Atlas gibi isimler bulunuyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin biletleri Biletino, Bubilet ve Biletinial gibi platformlar üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatları kategorilere göre şu şekilde:

  • Genel Alan / Ayakta: Bin 900 TL - 2 bin 500 TL bandında
  • Sahne Önü: 3 bin 250 TL - 4 bin 250 TL
  • Golden Circle VIP: 10 bin TL
  • Loca (4 Kişilik): 100 bin TL seviyelerinde

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Konser
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni: İnşaat İzni Verilen Arsadan Roma Mezarları Çıktı Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde Villa Planına Tarih Freni
Şebnem Ferah Sahnelere Dönüyor Şebnem Ferah Sahnelere Dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı Bakan Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı
Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu
Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz' Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz'