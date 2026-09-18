Rönesans'ın Kalbini Sel Vurdu: İtalya'da Uffizi Ve Pitti Sarayı Sular Altında

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Avrupa'nın kültür başkentlerinden Floransa, bir saat içinde metrekareye 45 milimetreden fazla yağışın düştüğü bir fırtınayla sarsıldı. Kentin simgeleşmiş tarihi ve sanatsal mirasları sel sularıyla karşı karşıya kaldı. Dünyaca ünlü Uffizi Galerisi ile 15'inci yüzyıldan kalma tarihi Pitti Sarayı, çatılardan ve pencerelerden sızan yağmur sularının istilasına uğradı. Sergi salonlarında yaşanan can pazarı, sanat dünyasında büyük paniğe yol açtı.

CARAVAGGIO'NUN TABLOSUNU KORUYUCU CAM KURTARDI

Uffizi Galerisi'nde 17'nci yüzyıla ait 7 paha biçilemez eserin sergilendiği salonun tavan penceresinden ciddi su sızıntısı meydana geldi. Sızan yağmur suları, İtalyan barok resminin dehası Caravaggio’nun 1598 tarihli dünyaca ünlü 'Bacchus' tablosunu koruyan cam muhafazaya kadar sıçradı. Yetkililer, özel koruyucu cam teknoloji sayesinde eserlerde hiçbir hasar tespit edilmediğini ve salonun ertesi sabah planlandığı gibi ziyarete açılacağını duyurdu.

TARİHİ PİTTİ SARAYI'NDA BAZI SALONLAR KAPATILDI

Fırtınanın vurduğu bir diğer adres olan tarihi Pitti Sarayı'nda ise durum daha ciddi boyutlara ulaştı. Sendika temsilcilerinin aktardığı acil durumsal bilgilere göre, saray bünyesinde yer alan Palatina Galerisi ile Modern Sanat Galerisi'nin zeminleri tamamen su altında kaldı. Sel felaketi nedeniyle birçok sergi salonu tedbir amaçlı olarak ziyarete kapatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kültür bakanlığı yetkilileri, tonlarca suyun milyarlarca dolar değerindeki sanat eserlerinin bulunduğu binalara nasıl bu kadar kolay sızabildiğini araştırmaya başladı. Suyun içeriye açık unutulan pencerelerden mi, yoksa tarihi binaların eskimiş tesisat ve doğrama altyapısından mı kaynaklandığının kesin tespiti için İtalyan mühendisler ve restoratörler tarafından geniş çaplı bir adli-teknik inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA