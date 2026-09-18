Arsen Hanım’a Veda: Usta Sanatçı Gülsen Tuncer 20 Eylül’de Son Yolculuğuna Uğurlanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sanat dünyası, bir çınarını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir beyin kanseriyle mücadele eden usta oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tuncer'in vefatını Film-San Vakfı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği duyurdu. Film-San Vakfından yapılan açıklamada, 2009-2011 yıllarında vakfın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Tuncer için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'in sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Tuncer'in cenaze namazı 20 Eylül'de öğle ezanına müteakip Şişli Camisi'nde kılınacak. Sanatçı, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

AŞK-I MEMNU'NUN ARSEN HANIM'I OLARAK HAFIZALARA KAZINDI



Adana'da 1945'te doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Zilli Zarife" oyunuyla başladı.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde rol alan Tuncer, yaklaşık 80 film ve dizide oyuncu olarak yer aldı.

"Üç İstanbul", "Bugünün Saraylısı", "Çalıkuşu", "Aşk-ı Memnu" ve "Fazilet Hanım ve Kızları" gibi yapımlarda rol alan sanatçı, "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR ÖMÜR VE RADYO YILLARI

Tuncer, oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik de yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi ve Ankara Çağdaş Sahne'de yöneticilik görevlerinde bulunan sanatçı, TRT İstanbul Radyosu'nda şiir, radyo tiyatrosu ve kültür programlarında da görev aldı.

"Bir Tren Yolculuğu", "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" ve "Suna" filmlerindeki performanslarıyla çeşitli ödüllere layık görülen Tuncer, İstanbul Film Festivali Onur Ödülü ve Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün de aralarında bulunduğu ödüller aldı.

FİLİSTİN DAVASININ SANATTAKİ GÜÇLÜ SESİYDİ

Tuncer, 2024'te 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış kortejine boynunda Filistin bayrağı motifli atkıyla katılarak Filistin'e destek mesajı vermişti. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ise İsrail'in saldırılarının yalnızca Filistin'in değil, dünyanın sorunu olduğunu belirten Tuncer, "Ben her gün Filistin'i düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA