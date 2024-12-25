Oscar Hayali Gerçek Olmadı: Zeki Demirkubuz'dan İlk Açıklama

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı “Hayat” filmi, Türkiye’nin 97. Akademi Ödülleri’ndeki gurur kaynağıydı. Ancak uluslararası uzun metraj film kategorisinde kısa listeye giremeyen film, bekleneni veremedi. Bu durum hem sinema dünyasında hem de hayranları arasında üzüntüyle karşılandı. Ünlü yönetmen ise sessizliğini bozarak duygusal bir açıklama yaptı ve sinema camiasına samimi bir özeleştiri sundu.

BİR HAYALİN ARDINDAN

2 Mart 2025’te düzenlenecek 97. Oscar Ödülleri için kısa liste geçtiğimiz hafta açıklandı. Türkiye’nin Oscar adayı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından seçilen “Hayat”, uluslararası uzun metraj kategorisinde yer bulamadı. Tüm gözler Zeki Demirkubuz’a çevrilirken, yönetmen yaşananları olgunlukla karşıladı.

Demirkubuz kişisel X hesabında yaptığı açıklamayla hayal kırıklığını dile getirirken şu sözlere imza attı:

"Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş. Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık… Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim."

Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş. Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık...Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim. — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) December 24, 2024

HAYAT'IN HİKAYESİ

Miray Daner ve Burak Dakak’ın başrollerini paylaştığı “Hayat”, topluma dayatılan kurallara karşı koyan Hicran’ın cesaret dolu öyküsünü anlatıyor. Hicran, hayatını kendi kontrolüne almak isteyen bir kadın olarak izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet ediyor. Film, karakterin başkaldırısını işlerken, aynı zamanda geleneksel değerler ve bireysel özgürlük arasındaki çatışmaya da ışık tutuyor.

Cem Davran, Melis Birkan, Osman Alkaş, Doğu Demirkol, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk gibi önemli isimlerin yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Hayat”, eleştirmenler tarafından cesur ve samimi anlatımıyla övgü aldı.

Kaynak: Haber Merkezi