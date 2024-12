Çöküşü Sonlandırabilecek Film Geliyor: DC Evreninin En Çok İzlenen Fragmanı Oldu

David Corenswet'in ikonik pelerini sırtına geçirdiği ve James Gunn’ın yönetmenliğini üstlendiği yeni Superman filmi, DC Evreni'nin hayranlarını yeniden heyecanlandırmayı başardı. Stüdyonun son dönemdeki inişli çıkışlı serüveninin ardından, bu fragman DC tarihinde en çok izlenen fragman unvanını alarak hayranların umutlarını yeniden yeşertti. DC, Marvel’ın sinema dünyasındaki baskınlığına meydan okuma yolculuğunda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI AŞILABİLİR Mİ?

Geçmişteki başarısızlıklar DC’nin sinematik yolculuğunun önünde hep bir engel oldu. Dwayne Johnson’ın başrolünü üstlendiği "Black Adam” Rotten Tomatoes’ta sadece yüzde 39 eleştirmen puanına ulaşırken, “Shazam! Fury of the Gods” ise yüzde 49'da kaldı. James Wan imzalı “Aquaman and the Lost Kingdom” ve merakla beklenen “Joker: Folie À Deux” bile sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 31 gibi düşük eleştirmen puanları alarak hayal kırıklığına neden oldu.

Ancak bu tabloya rağmen, Superman'in yeni filmi, DC'nin evreninde bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor. James Gunn’ın kreatif dokunuşları ve yeni nesil Superman’i canlandıran David Corenswet'in performansı, DC’nin genişletilmiş evrenine veda edip, tamamen yeni bir 'DC Evreni' oluşturma vizyonunu temsil ediyor. Bu, stüdyonun Marvel Sinematik Evreni’ne ciddi bir rakip sunma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

MARVEL DA DÜŞÜŞTE

Marvel tarafı bile son dönemde beklenmedik zorluklarla karşılaştı. “Madame Web”, Rotten Tomatoes'ta yüzde 11'lik düşük bir puan alırken, MCU'nun parçası olmayan “Avcı Kraven” da yüzde 16 ile benzer bir düşüş yaşadı. Ryan Reynolds'ın popüler karakteri Deadpool'un Wolverine ile olan macerası bile serinin bir “düşüş noktasında” olduğunu esprili bir dille yansıttı.

FRAGMANA İLGİ BÜYÜK

Ancak DC’nin şansı yeni Superman filmi ile değişebilir. Cuma günü yayımlanan ilk fragman, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Hayranlar, uzun süredir bekledikleri umut ışığını sonunda bulmuş gibi yorumlar yaparken, yeni Superman’in DC’nin geleceği için bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor.

David Corenswet'in yeni nesil Superman olarak kabul görmesi ve James Gunn'ın yönetmenlikteki becerisi, bu filmin DC'yi eski ihtişamına kavuşturma ihtimalini artırıyor. Hem DC'nin hem de hayranların bu yeni başlangıca dair büyük beklentileri var; fragmanın gördüğü yoğun ilgi, bu beklentilerin karşılanabileceğine dair güçlü bir işaret olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi