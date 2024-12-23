Squid Game'in Yapımcısından İkinci Sezon İtirafı: Bıktım

2021 yılında Güney Kore yapımı Squid Game yalnızca izleyicilerin değil, yayın dünyasının da tüm dengelerini alt üst etmişti. Netflix’in en çok izlenen dizisi haline gelen bu hayatta kalma draması kazandığı ödüller ve yarattığı kültürel etkiyle adeta bir fenomene dönüştü. Ancak dizinin yapımcısı Hwang Dong-hyuk için her şey göründüğü kadar parlak değil. Yaklaşan ikinci sezon öncesi yaptığı açıklamalar şöhretin ve başarının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.

'ÇOK YORGUNUM'

Hwang Dong-hyuk, Variety dergisine verdiği röportajda ikinci sezonun heyecanını taşımakta zorlandığını itiraf etti. Squid Game’in başarısından sonra karşılaştığı zorlukların hayatını nasıl etkilediğini samimiyetle dile getiren Hwang, bir noktada işinden bıktığını söyledi.

'NETFLİX'TEN ARAMA İSTEMİYORUM'

“Dürüst olmam gerekirse, çok yoruldum ve bu süreçten sıkıldım. Artık sadece uzak bir adaya gitmek ve Netflix’ten bir süre telefon almamak istiyorum” diyen Hwang, sözlerine şakayla karışık bir şekilde ekledi: “Ama tabii ki Squid Game adasına değil.”

8-9 DİŞİNİ KAYBETTİ

Hwang, dizinin ilk sezonunun yapım sürecinde yaşadığı stresin fiziksel sağlığını bile etkilediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde BBC’ye verdiği bir röportajda, ilk sezon üzerinde çalışırken yaşadığı yoğun stresin “sekiz ya da dokuz dişini kaybetmesine” yol açtığını açıklamıştı.

Bu açıklama, dizinin perde arkasında yaşanan zorlukları daha da çarpıcı hale getiriyor. 26 Aralık'ta ikinci sezonu gelecek olan dizi, bir yandan dünya çapında beğeni toplarken diğer yandan Hwang’ın fiziksel ve zihinsel sağlığında ciddi izler bırakmıştı.

MADDİ KAZANÇ YETERSİZ

Hwang’ın yaşadığı sıkıntılar sadece stresle sınırlı değil. Dizinin birinci sezonu dünya çapında inanılmaz bir başarı elde etse de, Hwang’ın bundan finansal anlamda büyük kazançlar elde etmediği ortaya çıktı. 2021 yılında The Guardian’a verdiği röportajda “Netflix bana orijinal sözleşmeye göre ödeme yaptı. Öyle büyük bir servetim yok. Sadece masaya yemek koyacak kadar kazanıyorum,” diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi