Anlaşma sağlandı! HBO içerikleri Netflix'e geliyor

Warner Bros., HBO orijinal içeriklerini lisanslamak üzere Netflix ile anlaştı. Anlaşma kapsamında bazı HBO dizileri Netflix’e gelecek.

HBO yapımlarının hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Warner Bros. ve Netflix, bazı içeriklerin Netflix’te yayınlanması için anlaşma sağladı.

WebTekno'nun Variety'den aktardığına göre, HBO orijinal dizisi 'Insecure' Netflix’e gelen ilk yapım oldu.

'Insecure’a ek olarak yakın zamanda diğer popüler HBO yapımları da Netflix’e eklenecek. Bu içerikler arasında 'Band of Brothers', 'The Pacific', 'Six Feet Under', 'Ballers' ve 'True Blood' gibi diziler yer alıyor.