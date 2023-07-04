Anlaşma sağlandı! HBO içerikleri Netflix'e geliyor

Netflix ve Warner Bros. arasında imzalanan anlaşma neticesinde bazı HBO orijinal içerikleri Netflix'e gelecek.

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Anlaşma sağlandı! HBO içerikleri Netflix'e geliyor

Warner Bros., HBO orijinal içeriklerini lisanslamak üzere Netflix ile anlaştı. Anlaşma kapsamında bazı HBO dizileri Netflix’e gelecek.

Anlaşma sağlandı! HBO içerikleri Netflix'e geliyor - Resim : 1

HBO yapımlarının hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Warner Bros. ve Netflix, bazı içeriklerin Netflix’te yayınlanması için anlaşma sağladı.

Anlaşma sağlandı! HBO içerikleri Netflix'e geliyor - Resim : 2

WebTekno'nun Variety'den aktardığına göre, HBO orijinal dizisi 'Insecure' Netflix’e gelen ilk yapım oldu.

Anlaşma sağlandı! HBO içerikleri Netflix'e geliyor - Resim : 3

'Insecure’a ek olarak yakın zamanda diğer popüler HBO yapımları da Netflix’e eklenecek. Bu içerikler arasında 'Band of Brothers', 'The Pacific', 'Six Feet Under', 'Ballers' ve 'True Blood' gibi diziler yer alıyor.

Anlaşma sağlandı! HBO içerikleri Netflix'e geliyor - Resim : 4

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