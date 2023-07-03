Günlerdir gündemde: Emir Can İğrek'in şarkısı Ali Cabbar'ın hikayesi ne?

Dinleyenlerin çok beğendiği Ali Cabbar şarkısının söz müziğini yazan Emir Can İğrek 2019 yılında çıkardığı Nalan şarkısıyla yakından tanınan bir müzisyen. Peki Ali Cabbar kimdir, şarkının hikayesi gerçek mi?

Ali Cabbar, Tekirdağ'da doğmuş ve bu şehrin bir köyünde yaşamaktadır. Köydeki düğünlerde klarnet çalmaktadır. Ali Cabbar köyünden bir kıza sevdalıdır. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar gittiği düğünde klarnetini çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkından yanıp kahrolan Ali Cabbar gördükleri üstüne askere gitmeye karar verir. Aradan 6-7 ay geçtikten sonra ise Ali Cabbar'ın şehit olduğu haberi köye gelir.

İşte şarkının etkileyici sözleri

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün’ almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...