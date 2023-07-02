Madımak Katliamı'nda hayatını kaybetmişti: Behçet Aysan'ın şiirlerinden şarkılar albümü çıktı

2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında öldürülen şair - doktor Behçet Aysan anısına, şiirlerinden bestelenen şarkılardan oluşan “Yanık Ağıt” albümü “Ada Müzik” etiketiyle çıktı. Albüm birçok dijital platformda yayınlandı.

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Müzik Direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği, “Yanık Ağıt”ta Behçet Aysan şiirlerinden bestelenen 16 şarkı yer alıyor. Albüme adını veren “Yanık Ağıt” şiirinin bestesi de yine Çiğdem Erken’e ait.

BİR ÇOK SANATÇININ KATKISIYLA ÇIKTI

Albümde, dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say’ın Behçet Aysan şiirinden bestelediği “Rüzgar Rüzgarla Konuşur” da yer alıyor. Ayrıca Say’ın oda operası “Ses”ten “Bir Bahar Dalıyla” da dinleyicisiyle buluşuyor.

Albümde çok farklı tarzlarda sanatçı, Behçet Aysan şiirlerini yorumluyor. Albümde emeği geçen yorumcular şöyle: Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün-Ece Dağıstan, Tuna Kiremitçi-Burcu Tatlıses, Doğan Duru, Vedat Sakman, Umut Özensoy, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Selva Erdener, Selçuk Sami Cingi, Mirady, Zeynep Karababa-Erdal Erzincan, Mazlum Çimen ve Bajar.