Damla Sönmez, Netflix dizisinden ayrıldı

Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan 'Maviye Sürgün' dizisinde “Defne” rolüyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Damla Sönmez, el sıkıştığı Netflix yapımı 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisinden ayrıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisinde de Defne rolü teklif edilen oyuncunun okuma provası öncesi diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Sönmez‘in yabancı ortak yapımı bir sanat filminde rol almaya hazırlandığı, zamanlaması uymadığı için diziden ayrıldığı öğrenildi.

Oyuncu, filme yapım ortağı da olacak.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Ece Yörenç‘in yazdığı Serenay Sarıkaya başrollü dizide Ahmet Rıfat Şungar, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger ve Boran Kuzum gibi oyuncular yer alacak. Sarıkaya dizide, amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

Dizi çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.