Oyuncu Nicolas Coster hayatını kaybetti

'Santa Barbara' ve 'Another World' dizileriyle tanınan oyuncu Nicolas Coster, 89 yaşında hayatını kaybetti. 100’den fazla film ve televizyon yapımında rol alan oyuncunun ölüm haberi, kızı tarafından Facebook’ta yapılan bir gönderiyle duyuruldu.

Dinneen Coster paylaşımında, “Bunu babamın sayfasında yayınlamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Nicolas Coster bu akşam Florida’daki bir hastanede vefat etti. Lütfen onu büyük bir sanatçı olarak hatırlayın. Her zaman ondan ilham alacağım ve böyle harika bir babam olduğu için ne kadar şanslı olduğumu bileceğim!! Huzur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Coster’ın temsilcisi Chrystal Ayers ise CNN’e yaptığı açıklamada, Coster’ın kanserle uzun süreli bir savaşından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Nicolas Coster, birçok film projesinin yanı sıra, uzun süredir devam eden çeşitli gündüz pembe dizileri üzerinde çalıştı. En çok NBC’nin televizyon dizisi “Somerset”teki Robert Delaney rolüyle tanınıyordu. Daha sonra 1989’da 25'nci yıl dönümü için geri döndü. Oyuncu ayrıca, Kaliforniya şehrinde varlıklı ailelerden oluşan bir topluluğu konu alan gündüz dizisi 'Santa Barbara'da Lionel Lockridge olarak 1984 ile 1993 yılları arasında yaklaşık 600 bölümde yer aldı.