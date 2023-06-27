Madımak'ın 30'uncu yılında "Yanık Ağıt": Behçet Aysan şiirlerinden şarkılar albümü çıkıyor

2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında öldürülen şair - doktor Behçet Aysan anısına, şiirlerinden bestelenen şarkılardan oluşan “Yanık Ağıt” albümü “Ada Müzik” etiketiyle çıkıyor.

Müzik Direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği, “Yanık Ağıt”ta Behçet Aysan şiirlerinden bestelenen 16 şarkı yer alıyor. Albüme adını veren “Yanık Ağıt” şiirinin bestesi de yine Çiğdem Erken’e ait.

Fazıl Say, bugüne kadar Sivas katliamının belleklerden silinmemesi adına sanatsal yolculuğunu sürdürüyor. Albümde, Behçet Aysan şiirinden bestelediği “Rüzgar Rüzgarla Konuşur” da yer alıyor. Ayrıca Say’ın oda operası Ses’ten “Bir Bahar Dalıyla” da dinleyiciye sunuluyor.

Albümde çok sayıda farklı müzik tarzlarından sanatçı Behçet Aysan şiirlerini yorumluyor: Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün- Ece Dağıstan, Tuna Kiremitçi- Burcu Tatlıses, Doğan Duru, Vedat Sakman, Umut Özensoy, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Selva Erdener, Selçuk Sami Cingi, Mirady, Zeynep Karababa- Erdal Erzincan, Mazlum Çimen ve Bajar…

“Yanık Ağıt” aynı zamanda, Sivas katliamının 30. yılında, yitirdiklerimize bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Ayrıca ülkemizde yapılan az sayıdaki şiiri onurlandıran çalışmalardan biri.

“Behçet Aysan Şiirlerinden Şarkılar – Yanık Ağıt” 30 Haziran gecesi bütün dijital platformlarda…