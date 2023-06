Elton John, İngiltere'de son konserini verdi

Bu yıl 21 Haziran - 25 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen Glastonbury Festivali, birbirinden ünlü müzisyenlere ev sahipliği yaptı.

'Farewell Yellow Brick Road' isimli turnesiyle kariyerini noktalayacak olan 76 yaşındaki Elton John, Glastonbury sahnesinin kapanışını yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, 50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan John, İngiltere'de son kez konser verdi.

Sahnede 'Bennie And The Jets', 'Tiny Dancer', 'Your Song', 'I'm Still Standing' gibi hit parçalarını seslendiren John, "Burada olduğum için çok mutluğum. Bu anı hiç unutmayacağım" dedi.

120 binden fazla hayranıyla bir araya gelen John "Glastonbury'de sahne alacağımı hiç düşünmezdim. Bu, benim Birleşik Krallık'taki son konserim olduğu için çok özel bir gece" dedi.

Bu konserin ardından şarkıcının 6 konseri daha bulunuyor. John, son konserini 8 Temmuz'da Stockholm'de verecek.