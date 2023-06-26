Atina'da yeni kabine açıklandı: Dendias dışişleri bakanlığından savunma bakanlığına geçti

Yunanistan'da dün yapılan genel seçimlerde tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşan Yeni Demokrasi (YD) lideri Kiryakos Miçotakis, yeni kabinesini açıkladı. Miçotakis, bazı bakanlıklarda değişikliklere gitti.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Yunanistan'ın yeni hükümetinin 60 üyesi bulunuyor, bu üyelerin 15'i, yani yüzde 25'i kadın. Yaş bakımından ise yeni kabine geçmiş döneme göre daha genç. Yeni hükümetin yaş ortalaması 53. Bakan ve bakan yardımcılarının yüzde 45'i 40'lı yaşlarda.

DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI DEĞİŞTİ

Yeni hükümette Türkiye açısından da önem arz eden Dışişleri Bakanlığı'nda değişikliğe gidildi. Yeni bakan Yorgos Gerapetritis oldu. Aslen hukukçu olan Gerapetritis'in yardımcılığını diplomasi alanında tecrübeli isimlerden George Kotsiras, Alexandra Papadopoulou ve Kostas Fragogiannis yürütecek.

Savunma Bakanlığı da yarın devir-teslim töreni gerçekleştirilecek bakanlıklardan. Önceki Miçotakis kabinesinde dışişleri bakanı olan Nikos Dendias yeni dönemde savunma bakanı oldu. Dendias'ın yardımcılığını YD'den Yannis Kefalogiannis ve Nikos Chardalias üstlendi.

EĞİTİM BAKANI İÇİŞLERİ BAKANI OLDU

Miçotakis'in yeni kabinesinde Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevine YD'den Kostis Hatzidakis getirildi. Hatzidakis ekonomik kriz öncesinde Yunanistan demiryollarının özelleştirilmesi ve İtalyanlara satışı süreçlerinde öne çıkmıştı.

Bir önceki dönemde Milli Eğitim Bakanı olan Niki Kerameos yeni dönemde İçişleri Bakanı koltuğuna oturacak. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı'na ise Kiriakos Pierrakakis atandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA CHRISTOS STAIKOURAS ATANDI

Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis Miçotakis tarafından yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak atandı. Tempe'deki tren kazasının ardından Kostas Karamanlis'in görevden istifa ettiği Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'na Christos Staikouras atandı.

Yeni hükümette ayrıca şu isimler yer alıyor:

Çevre ve Enerji Bakanı: Theodoros Skylakakis

Kalkınma Bakanı: Kostas Skrekas

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Adonis Georgiades

Vatandaşı Koruma Bakanı: Notis Mitarakis

Adalet Bakanı: Giorgos Florides

Kültür Bakanı: Lina Mendoni

Göç ve İltica Bakanı: Dimitris Kairidis

Sosyal Uyum ve Aile Bakanı: Sofia Zacharaki

Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı: Lefteris Avgenakis

Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı: Miltiades Varvitsiotis

Turizm Bakanı: Olga Kefalogianni

Dijital Yönetişim Bakanı: Dimitris Papastergiou

İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı: Vassilis Kikilias

Hükümet Sözcüsü: Pavlos Marinakis

YEMİN TÖRENİ, 27 HAZİRAN'DA

Yeni Miçotakis kabinesi, yarın yerel saatle 13.00'te Atina'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin edecek. Yemin törenine Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou katılacak. Bu arada YD Parlamento Grubu Başkanı Pavel Marinakis, Meclis Başkanlığı görevine Yanya Milletvekili Konstantinos Tasoulas'ın aday gösterileceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANINDAN 'YENİ MECLİS' UYARISI

Dünkü seçimlerin ardından bugün Kiryakos Miçotakis'e yeni hükümeti kurma görevini veren Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, 25 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablo hakkında bilgi almak üzere Meclis Başkanı Kostas Tasoulas ile bir araya gelmiş, görüşme esnasında yeni sekiz partili meclise dikkat çekerek şunları kaydetmişti:

"YD liderine hükümeti kurma görevini almak üzere gelmesi çağrısında bulundum. Seçimlerden bir sonraki güne ilerlememiz önemli. Sekiz partili yeni parlamentonun yapısının yeni başkan için pek çok zorluk yarattığını düşünüyorum; bunları hep birlikte yaşayacağız. Ülke için en iyisini diliyorum".