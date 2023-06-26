Yeni rekor: Gram altın 1.600 lirayı aştı

Gram altında rekor serisi gün içinde de devam etti.

Yeni rekor: Gram altın 1.600 lirayı aştı

Dolar kuru TL karşısında yükselmeye devam ederken gram altında yeni tarihi zirve kaydedildi. Gram altın gün içi en yüksek 1614'ü görerek zirve tazeledi.

Gram altında rekor serisi gün içinde de devam etti. Güne 1571 liradan rekorla açılan gram gün içinde yüzde 3 yükselişle 1600 lira sınırını geçti.

Gram altı şu anda 1606 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada altının onsu ise 1.928 doları test etti. Rusya'daki krize rağmen, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in hafta sonu Moskova'ya doğru ilerleyişini aniden durdurmasının ardından altın için yukarı yönlü güvenli liman alımları sınırlı kaldı.

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